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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Норрчёпинг
0'
24' Желтая карточка
Сандберг Симон
1:0
32' Гол
Боянич Дарьян
45' Желтая карточка
Фенгер Мадс
58' Желтая карточка
Садику Лорет
2:0
61' Гол
Боянич Дарьян
63' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
69' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
3:0
71' Гол
Сельмани Астрит
90' Желтая карточка
Абдулразак Исхак
90'+4
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
15
Лахдо
Майкель
9
Сельмани
Астрит
44
Williot
Swedberg
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
8
Абдулразак
Исхак
7
Ортмарк
Якоб
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
Хаммарбю
4-3-3
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Норрчёпинг

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Боянич Дарьян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Сандберг Симон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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