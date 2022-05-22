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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Согндаль
1:0
Первый тайм: 22'
Осане
0'
1:0
20' Гол
Axel Kryger
22'

Ход матча

20'
Axel Kryger
1:0
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Осане
5.90
4.45
5.85
Все Коэффициенты
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
17
Mathias
Blaarud
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
18
Kristoffer
Hoven
27
Sondre
Oerjasaeter
30
Лисгард
Идар
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Jonas
Eide
Vaagen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
17
Ryan
Doghman
7
Mats
Selmer
Thornes
19
Ларсен
Кристоффер
6
Bjarte
Haugsdal
Согндаль
4-4-2
Осане
4-2-3-1

История личных встреч

Согндаль
Осане

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
1:4
ТМК
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
КН
0:2

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1
Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0
Осане
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ус - Осане 6:5 Брюне - Осане 2:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Axel Kryger бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Осане
5.90
4.45
5.85
Все Коэффициенты
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Согндаль
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