Стадион: Фоссхауган Кампус
1:0
19' ГолAxel Kryger
1:1
32' ГолRyan Doghman
1:2
37' ГолJonas Eide Vaagen
2:2
49' ГолAndreas van der Spa
2:3
71' ГолSenai Hagos
78' Желтая карточкаЙоунссон Йоунатан
90' Желтая карточкаSenai Hagos
90' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
Ход матча
19'
1:0
32'
37'
49'
71'
2:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ryan DoghmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Согндаль
Осане
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1
Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0
Осане
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ус - Осане 6:5 Брюне - Осане 2:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Конгсвингер - Осане 1:1
Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2