Стадион: Boraas Arena
1:0
9' ГолФрик Пер
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
42 Владение мячом, % 58
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
17
Вендт
Оскар
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
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Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Эльфсборг
Гётеборг
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0