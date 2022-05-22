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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Эльфсборг
3:1
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
9' Гол
Фрик Пер
1:1
35' Гол
Берг Маркус
2:1
44' Гол
Ларссон Йохан
47' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
3:1
55' Гол
Занден Оливер
83' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
90' Желтая карточка
Рёмер Андре
90' Желтая карточка
Странд Симон
90'+6
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
29
Занден
Оливер
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
1
Хан
Уорнер
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
5
Яллоу
Александр
13
Свенссон
Густаф
6
Аль-Аммари
Амир
23
Якоб
Кевин
8
Айеш
Хосам
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Эльфсборг
4-3-3
Гётеборг
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Гётеборг

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.3%
60%
16.7%
7 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ларссон Йохан бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
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    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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