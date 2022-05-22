Стадион: Лахден
0:1
5' ГолЛииматта Отсо
Ход матча
5'
0:1
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
30
Noah
Pallas
28
Кабаши
Армеш
16
Банза
Енох
24
Rafael
Floro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Энрике АланЗащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
30 Noah PallasЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
- Нападающий
-
24 Rafael FloroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Onni Suutari
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Лахти
Оулу
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2
Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2
Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0
Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1