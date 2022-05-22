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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Лахти
0:1
Первый тайм: 21'
Оулу
0'
0:1
5' Гол
Лииматта Отсо
21'

Ход матча

5'
0:1
Лииматта Отсо
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Оулу
2.05
3.58
3.79
Все Коэффициенты
25
Регеро
Антонио
27
Пеннинкангас
Теему
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
8
Клинга
Матти
20
Хейнонен
Артту
22
Хертси
Лооренц
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
30
Noah
Pallas
20
Лииматта
Отсо
28
Кабаши
Армеш
14
Йокелайнен
Никлас
16
Банза
Енох
9
Лопес
Майкл
24
Rafael
Floro
Лахти
Оулу

История личных встреч

Лахти
Оулу

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

В
0:0
В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2
Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2
Оулу
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0
Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Otso Liimatta бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Оулу
2.05
3.58
3.79
Все Коэффициенты
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