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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Варберг БоИС
0:0
Первый тайм: 21'
Дегерфорс
0' 21'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Дегерфорс
3.85
3.72
4.30
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
32
Кюнст
Дес
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
15
Менса
Гидеон
16
Йоханссон
Александр
10
Мэтьюз
Ташрик
1
Уайтмэн
Элфи
16
Эрквист
Расмус
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
Варберг БоИС
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Дегерфорс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Дегерфорс
3.85
3.72
4.30
Все Коэффициенты
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