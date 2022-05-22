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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Варберг БоИС
2:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
33' Гол
Менса Гидеон
54' Красная карточка
Мэтьюз Ташрик
1:1
58' Гол
Diego Campos2
59' Желтая карточка
Менса Гидеон
69' Желтая карточка
Станисич Оливер
69' Желтая карточка
Уайтмэн Элфи
85' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман
85' Желтая карточка
Винбо Альбин
90' Красная карточка
Ольссон Себастьян
2:1
90' Гол
Винбо Альбин
90'+7
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
32
Кюнст
Дес
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
15
Менса
Гидеон
16
Йоханссон
Александр
10
Мэтьюз
Ташрик
1
Уайтмэн
Элфи
16
Эрквист
Расмус
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
Варберг БоИС
3-5-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Дегерфорс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0
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    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Diego Campos бьет в цель!
    • 54'
      УДАЛЕНИЕ! - Мэтьюз Ташрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Гидеон Менса бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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