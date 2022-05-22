Стадион: Varberg Energi Arena
2:1
Конец матча
1:0
33' ГолМенса Гидеон
54' Красная карточкаМэтьюз Ташрик
1:1
58' ГолDiego Campos2
59' Желтая карточкаМенса Гидеон
69' Желтая карточкаСтанисич Оливер
69' Желтая карточкаУайтмэн Элфи
85' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
85' Желтая карточкаВинбо Альбин
90' Красная карточкаОльссон Себастьян
2:1
90' ГолВинбо Альбин
Ход матча
33'
1:0
54'
58'
1:1
59'
69'
69'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
37 Владение мячом, % 63
32
Кюнст
Дес
22
Боман
Андре
15
Менса
Гидеон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Варберг БоИС
Дегерфорс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0