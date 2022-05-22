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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:2
Конец матча
Эстер
0'
0:1
18' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
21' Желтая карточка
Саид Мохаммед
34' Желтая карточка
Модиг Йеспер
38' Желтая карточка
Бркич Харис
39' Желтая карточка
Карлссон Монц
1:1
42' Гол
Амин Симон
1:2
45' Гол
Родич Владимир
67' Желтая карточка
Павич Маттиас
79' Желтая карточка
Вийтикко Микко
83' Желтая карточка
Косица Дзенис
90' Желтая карточка
Нилльсон Маттиас
90'+6
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
6
Модиг
Йеспер
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
7
Косица
Дзенис
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Треллеборг
4-3-3
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Эстер

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3
Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Родич Владимир бьет в цель!
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