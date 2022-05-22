1:2
Конец матча
0:1
18' ГолБергмарк-Виберг Адам
21' Желтая карточкаСаид Мохаммед
34' Желтая карточкаМодиг Йеспер
38' Желтая карточкаБркич Харис
39' Желтая карточкаКарлссон Монц
1:1
42' ГолАмин Симон
1:2
45' ГолРодич Владимир
67' Желтая карточкаПавич Маттиас
79' Желтая карточкаВийтикко Микко
83' Желтая карточкаКосица Дзенис
90' Желтая карточкаНилльсон Маттиас
Ход матча
18'
21'
34'
38'
39'
42'
1:1
45'
1:2
67'
79'
83'
90'
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Треллеборг
Эстер
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2
Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3
Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2