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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Копенгаген
1:0
Первый тайм: 23'
Ольборг

Ход матча

8'
Харальдссон Хакон-Арнар
(Классон Виктор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Ольборг
6.35
5.32
7.34
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
38
Elias
Jelert
Kristensen
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
15
Хагельскьер
Андерс
3
Альманн
Якоб
38
Oliver
Ross
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
39
Kasper
Waarst
Hoegh
9
Макарич
Милан
17
Куск
Каспер
Копенгаген
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Ольборг

31 матч

87.1%
12.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

47 матчей

57.4%
19.1%
23.5%
27 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.2%
38.3%
25.5%
17 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.7%
38.3%
17%
21 победа 18 ничьих 8 побед

История матчей

СДЧГ
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0
Ольборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2
Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Контроль мяча: Копенгаген: 65%, Ольборг: 35%.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 14'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Первый тайм начался
      14'
      Судья начинает матч
    • Свисток
      14'
      Матч прерван
    • 14'
      Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Ольборг
    6.35
    5.32
    7.34
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