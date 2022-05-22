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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Брондбю
1:0
Первый тайм: 20'
Силькеборг
0'
1:0
17' Гол
Квистгарден Матиас
20'

Ход матча

17'
Квистгарден Матиас
(Хедлунд Симон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Силькеборг
2.98
4.10
3.98
Все Коэффициенты
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
36
Квистгарден
Матиас
27
Хедлунд
Симон
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
Брондбю
4-1-2-1-2
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Силькеборг

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

26 матчей

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СДЧГ
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4
Силькеборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2
Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Силькеборг
    2.98
    4.10
    3.98
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