Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Расмус Карстенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Лукас Энгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Брондбю

40' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Отличные скиллы показывает Валлис Николай , обводя своих соперников

39' Квистгарден Матиас имел все шансы забить, но Николай Ларсен сделал отличный сейв!

39' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Силькеборг выполняет удар от ворот.

35' Квистгарден Матиас не смог попасть в створ ударом издали

35' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Силькеборг

32' Риверос Блас из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

32' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Силькеборг выполняет удар от ворот.

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Брондбю

22' Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали

22' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!

17' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Оливер Сонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хедлунд Симон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' Брондбю выполняет удар от ворот.

15' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

12' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Махсо Андреас из команды Брондбю

11' Хелениус Никлас нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

10' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Риверос Блас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

4' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Силькеборг выполняет удар от ворот.

1' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

1' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля