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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 8461
Митьюлланд
3:2
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
8' Гол
Исаксен Густав
2:0
37' Гол
Дрейер Андерс
2:1
42' Гол
Кехинде Тосин
45' Желтая карточка
Копплин Бьорн
2:2
72' Гол в свои ворота
Далсгор Хенрик
79' Желтая карточка
Писингер Симон
3:2
80' Гол
Феррейра Эвандер
90'+4
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
17
Тюкосен
Мадс
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Митьюлланд
3-4-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Митьюлланд
Раннерс

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.7%
20%
14.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

43 матча

67.4%
23.3%
9.3%
29 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.5%
41.9%
18.6%
17 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.5%
37.2%
9.3%
23 победы 16 ничьих 4 победы

История матчей

СДЧГ
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1
Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2
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