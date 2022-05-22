Стадион: МСХ Арена Зрители: 8461
3:2
Конец матча
1:0
8' ГолИсаксен Густав
2:0
37' ГолДрейер Андерс
2:1
42' ГолКехинде Тосин
45' Желтая карточкаКопплин Бьорн
2:2
72' Гол в свои воротаДалсгор Хенрик
79' Желтая карточкаПисингер Симон
3:2
80' ГолФеррейра Эвандер
Ход матча
8'
37'
2:0
42'
2:1
45'
46'
72'
2:2
79'
80'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Митьюлланд
Раннерс
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.7%
20%
14.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
43 матча
67.4%
23.3%
9.3%
29 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.5%
41.9%
18.6%
17 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.5%
37.2%
9.3%
23 победы 16 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1
Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2