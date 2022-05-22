Виктор Линд пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Исаксен Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

45' Плохо сыграл Гравес Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Забив гол, Раннерс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

42' Феррейра Эвандер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок Исаксен Густав из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Плохо сыграл Гравес Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Г О О О О Л - Дрейер Андерс забивает с левой ноги!

37' Рафаэль Онедика разрезает оборону соперника отличным пасом

36' Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Раннерс

34' Чилуфя Эдвард не смог попасть в створ ударом издали

34' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

33' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс направляет мяч в штрафную площадку, но Оустед Давид выбегает и ловит мяч

32' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

31' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

29' Раннерс выполняет удар от ворот.

28' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Анкерсен Якоб из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Игра в одни ворота сейчас. Митьюлланд доминирует и владеет мячом

25' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

24' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Жуниньо из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

23' Писингер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

21' Анкерсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Андерссон Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Андерссон Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Одей Стивен нанес удар головой, но Давид Оустед перевел мяч на угловой!

15' Оустед Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Анкерсен Якоб из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

15' Исаксен Густав имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

15' ШАНС! Исаксен Густав вышел один на один с голкипером...

14' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Одей Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Оливер Бундгар Кристенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Плохо сыграл Гравес Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хег Даниэль нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

1' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля