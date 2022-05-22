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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Кальмар
0:0
Второй тайм: 88'
Юргорден
0' 88'

Ход матча

57'
 
Банда Эммануэль
Эдвардсен Виктор
76'
Скрабб Симон
Нетабай Нахом Гирмай
 
85'
 
Хольмберг Карл
Асоро Йоэль
87'
Бакман Виктор
Шамун Ноа
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Юргорден
5.53
3.22
4.14
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
9
Янссон
Исак
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
9
Радетинац
Харис
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
10
Асоро
Йоэль
99
Хакшабанович
Сеад
Кальмар
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Юргорден

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
9.4%
59.3%
10 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0
АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Юргорден
5.53
3.22
4.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Юргорден онлайн

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