Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 7518
88' Желтая карточкаСкрабб Симон
1:0
90' ГолСаетра Ларс
90' Желтая карточкаФридрих Рикардо
90' Желтая карточкаФиннделл Хампус
90' Желтая карточкаБакман Виктор
Ход матча
88'
90'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
63 Владение мячом, % 37
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Кальмар
Юргорден
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
31.3%
9.4%
59.3%
10 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0
АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1