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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 7518
Кальмар
1:0
Конец матча
Юргорден
0'
88' Желтая карточка
Скрабб Симон
1:0
90' Гол
Саетра Ларс
90' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
90' Желтая карточка
Финнделл Хампус
90' Желтая карточка
Бакман Виктор
90'+9

Ход матча

57'
 
Банда Эммануэль
Эдвардсен Виктор
76'
Скрабб Симон
Нетабай Нахом Гирмай
 
85'
 
Хольмберг Карл
Асоро Йоэль
87'
Бакман Виктор
Шамун Ноа
 
88'
Скрабб Симон
 
90'
Саетра Ларс
(Берг Оливер)
1:0
90'
Фридрих Рикардо
 
90'
 
Финнделл Хампус
90'
 
Викхейм Густав
Хакшабанович Сеад
90'
Стенмарк Йохан
Янссон Исак
 
90'
Бакман Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
9
Янссон
Исак
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
9
Радетинац
Харис
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
10
Асоро
Йоэль
99
Хакшабанович
Сеад
Кальмар
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Юргорден

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
9.4%
59.3%
10 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2
Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0
АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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