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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 18519
Мальмё
1:2
Конец матча
Хеккен
0'
35' Желтая карточка
Удденес Оскар
0:1
52' Гол
Еремеефф Александер
56' Желтая карточка
Ольссон Мартин
0:2
61' Гол
Берггрен Густав
67' Желтая карточка
Рюгор Миккель
73' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
1:2
77' Гол
Абубакари Малик
90' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
90'+5
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
19
Удденес
Оскар
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Мальмё
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хеккен

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1
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