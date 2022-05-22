Стадион: Eleda Stadion Зрители: 18519
35' Желтая карточкаУдденес Оскар
0:1
52' ГолЕремеефф Александер
56' Желтая карточкаОльссон Мартин
0:2
61' ГолБерггрен Густав
67' Желтая карточкаРюгор Миккель
73' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
1:2
77' ГолАбубакари Малик
90' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
Ход матча
35'
52'
56'
61'
67'
77'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 8
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 16
-
62 Владение мячом, % 38
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Мальмё
Хеккен
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1