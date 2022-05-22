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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИК
3:1
Второй тайм: 85'
Хака
0'
0:1
5' Гол
Эрвин Ли
27' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
28' Желтая карточка
Эрвин Ли
1:1
39' Гол
Тенхо Миро
2:1
50' Гол
Браун Дэвид
3:1
51' Гол
Бурджеллаб Нассим
56' Желтая карточка
Atte Sihvonen
74' Желтая карточка
Де Лукас Луии
85'
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
56
Хетемай
Перпарим
6
Жаир
20
Мурило
7
Хостикка
Сантери
18
Радулович
Боян
24
Браун
Дэвид
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
18
Сааринен
Сет
6
Atte
Sihvonen
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
10
Stavros
Zarokostas
ХИК
Хака

История личных встреч

ХИК
Хака

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

350%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

22 матча

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1
ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0
Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Тенхо Миро бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    ХИК
    Ничья
    Хака
    7.08
    4.20
    6.90
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