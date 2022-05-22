Стадион: Bolt Arena
0:1
5' ГолЭрвин Ли
27' Желтая карточкаХетемай Перпарим
28' Желтая карточкаЭрвин Ли
1:1
39' ГолТенхо Миро
2:1
50' ГолБраун Дэвид
3:1
51' ГолБурджеллаб Нассим
56' Желтая карточкаAtte Sihvonen
74' Желтая карточкаДе Лукас Луии
4:1
88' ГолМартич Мануэль
Ход матча
5'
0:1
27'
28'
39'
1:1
50'
2:1
51'
56'
74'
88'
4:1
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
20
Мурило
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Elias Collin
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ХИК
Хака
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
350%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
22 матча
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1
ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0
Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1