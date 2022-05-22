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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Дьерв
0:0
Второй тайм: 63'
Одд
0'
21' Желтая карточка
Бренден Эрик
28' Желтая карточка
Валлем Конрад
63'

Ход матча

21'
Бренден Эрик
 
28'
 
Валлем Конрад

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Одд
3.70
3.48
3.31
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
77
Антви
Родни
58
Симсир
Араль
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
8
Евтович
Милан
22
Abel
William
Stensrud
15
Ингебритсен
Микаэль
Дьерв
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Одд

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМК
3:2

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0
Одд
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Валлем Конрад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Одд
3.70
3.48
3.31
Все Коэффициенты
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