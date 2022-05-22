Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
21' Желтая карточкаБренден Эрик
28' Желтая карточкаВаллем Конрад
Ход матча
21'
28'
Статистика матча
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3 Удары по воротам 5
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2 Удары в створ 3
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2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
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1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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45 Владение мячом, % 55
15
Бренден
Эрик
77
Антви
Родни
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Антви РодниНападающий
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58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Дьерв
Одд
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0
Одд
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4