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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Дьерв
0:1
Конец матча
Одд
0'
21' Желтая карточка
Бренден Эрик
28' Желтая карточка
Валлем Конрад
0:1
70' Гол
Евтович Милан
72' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис
90'+6

Ход матча

21'
Бренден Эрик
 
28'
 
Валлем Конрад
66'
Erik Sandberg
Антви Родни
 
70'
0:1
Евтович Милан
(Баккай Йосеф Бриан)
72'
Фуртадо Уиллис
 
75'
Угланн Микаэль
Симсир Араль
 
75'
Диалло Амаду
Daniel Arrocha
 
81'
 
Леуритсен Тобиас
Abel William Stensrud
88'
 
Аас Сайвер
Ингебритсен Микаэль
88'
Kristian Sirum Novak
Вихманн Матиас
 
88'
 
Йоргенсен Филип
Евтович Милан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
77
Антви
Родни
58
Симсир
Араль
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
8
Евтович
Милан
22
Abel
William
Stensrud
15
Ингебритсен
Микаэль
Дьерв
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Одд

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМК
3:2

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0
Одд
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Валлем Конрад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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