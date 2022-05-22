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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Тромсё
0:0
Второй тайм: 62'
Викинг
0'
40' Желтая карточка
Паттинама Шейн
62'

Ход матча

40'
 
Паттинама Шейн

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
3.03
3.62
3.14
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
20
Паттинама
Шейн
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

44%
8%
48%
11 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Викинг
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4
Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
3.03
3.62
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Викинг онлайн

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