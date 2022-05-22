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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 2219
Тромсё
1:1
Конец матча
Викинг
0'
40' Желтая карточка
Паттинама Шейн
63' Желтая карточка
Йенсен Рубен
71' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
0:1
73' Гол
Себулонсен Себастьян
1:1
90' Гол
Каманси Уоррен
90'+7

Ход матча

40'
 
Паттинама Шейн
63'
Йенсен Рубен
 
68'
Винтер Феликс
Китолано Эрик
 
68'
Туоминен Яссе
Эбийе Мозес
 
70'
 
Сандберг Никлас
Паттинама Шейн
71'
 
Траоре Маи
Кабран Кевин
71'
 
Стенснесс Джанни
73'
0:1
Себулонсен Себастьян
76'
Каманси Уоррен
Нильсен Лассе
 
77'
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
 
84'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Фридйонссон Самуэль
86'
 
Викстёль Рольф
Бериша Ветон
90'
Каманси Уоррен
1:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
20
Паттинама
Шейн
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

44%
8%
48%
11 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Викинг
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4
Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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