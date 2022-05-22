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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хёугесунн
1:3
Второй тайм: 63'
Будё-Глимт
0'
0:1
8' Гол
Сёрли Сондре
0:2
31' Гол
Эспейор Рунар
0:3
32' Гол
Пеллегрино Амаль
1:3
47' Гол
Санде Мадс
63'

Ход матча

8'
0:1
Сёрли Сондре
(Пеллегрино Амаль)
31'
0:2
Эспейор Рунар
(Салтнес Ульрик)
32'
0:3
Пеллегрино Амаль
(Салтнес Ульрик)
46'
Эскесен Юлиус
Фредриксен Ульрик
 
47'
Санде Мадс
(Вальстад Николас)
1:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
9.61
5.41
1.88
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Сери
Яфет
18
Мо
Бреде
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Хёугесунн
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Будё-Глимт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
2:2
Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ерв-1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1
Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
9.61
5.41
1.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:3 Будё-Глимт онлайн

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