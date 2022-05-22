Стадион: Сарпсборг
1:1
Второй тайм: 60'
1:0
13' ГолМолинс Гильермо
23' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:1
34' ГолХеуген Сигурд
38' Желтая карточкаSimen Rafn
50' Желтая карточкаСкиппер Антон
52' Желтая карточкаХорн Йорген
59' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
Ход матча
13'
23'
34'
1:1
38'
50'
52'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Олесунн
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2