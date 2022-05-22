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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Сарпсборг-08
1:1
Второй тайм: 60'
Олесунн
0'
1:0
13' Гол
Молинс Гильермо
23' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:1
34' Гол
Хеуген Сигурд
38' Желтая карточка
Simen Rafn
50' Желтая карточка
Скиппер Антон
52' Желтая карточка
Хорн Йорген
59' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
60'

Ход матча

13'
Молинс Гильермо
(Упсет Кристиан)
1:0
23'
 
Чанаджия Дарио
32'
 
Хауген Фредрик
Фельман Давид
34'
1:1
Хеуген Сигурд
(Лима Эриксон)
38'
 
Simen Rafn
50'
Скиппер Антон
 
52'
Хорн Йорген
 
59'
Мартинссон-Нгуали Серж
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Олесунн
1.77
4.78
4.40
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
31
Скиппер
Антон
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
11
Линнсет
Йонатан
8
Молинс
Гильермо
41
Хейнтс
Тобиас
22
Упсет
Кристиан
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
25
Шербечич
Бесим
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
27
Чанаджия
Дарио
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Олесунн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
0:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:0
Т
3:1
Т
0:2

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Олесунн
1.77
4.78
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:1 Олесунн онлайн

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