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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 4158
Сарпсборг-08
1:2
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
13' Гол
Молинс Гильермо
23' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:1
34' Гол
Хеуген Сигурд
38' Желтая карточка
Simen Rafn
50' Желтая карточка
Скиппер Антон
52' Желтая карточка
Хорн Йорген
59' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
1:2
90' Гол
Хеуген Сигурд
90' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
90' Желтая карточка
Майгор Миккел
90'+6

Ход матча

13'
Молинс Гильермо
(Упсет Кристиан)
1:0
23'
 
Чанаджия Дарио
32'
 
Хауген Фредрик
Фельман Давид
34'
1:1
Хеуген Сигурд
38'
 
Simen Rafn
50'
Скиппер Антон
 
52'
Хорн Йорген
 
59'
Мартинссон-Нгуали Серж
 
62'
Майгор Миккел
Молинс Гильермо
 
69'
 
Simen Rafn
Лима Эриксон
69'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Чанаджия Дарио
70'
Хальворсен Уле Йорген
Скиппер Антон
 
85'
Martin Hoeyland
Салетрос Антон
 
87'
 
Аммитцбёлль Александр
Нордли Симен Болькан
90'
1:2
Хеуген Сигурд
(Simen Rafn)
90'
 
Хеуген Сигурд
90'
Майгор Миккел
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47
21
Кристиансен
Андерс
II
31
Скиппер
Антон
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
11
Линнсет
Йонатан
8
Молинс
Гильермо
41
Хейнтс
Тобиас
22
Упсет
Кристиан
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
25
Шербечич
Бесим
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
27
Чанаджия
Дарио
14
Torbjoern
Kallevaag
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Олесунн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
0:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:0
Т
3:1
Т
0:2

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Симен Рафн получил желтую карточку от судьи
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