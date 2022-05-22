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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 5053
Стрёмсгодсет
3:2
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
33' Гол
Хове Йохан
2:0
35' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
3:0
37' Гол
Вильсвик Ларс-Кристофер
3:1
52' Гол
Кьяртанссон Видар
3:2
67' Гол
Доннум Арон
72' Желтая карточка
Доннум Арон
90'+5

Ход матча

33'
Хове Йохан
(Стеневик Халлдор)
1:0
35'
Сальвесен Ларс-Йорген
2:0
37'
Вильсвик Ларс-Кристофер
(Энерсен Оле)
3:0
46'
 
Толлос Йонатан
Несберг Иван
52'
3:1
Кьяртанссон Видар
(Кристенсен Тобиас)
59'
Красники Крешник
Ипалибо Джек
 
63'
 
Странд Петтер
Taofeek Ismaheel
63'
 
Хольм Один Тьяго
Кристенсен Тобиас
67'
3:2
Доннум Арон
(Сахрауи Осам)
68'
 
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
70'
Гулликсен Тобиас
Хове Йохан
 
72'
 
Доннум Арон
78'
Токстад Кристоффер
Энерсен Оле
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
84
Энерсен
Оле
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
22
Несберг
Иван
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Кристенсен
Тобиас
10
Сахрауи
Осам
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
18
Taofeek
Ismaheel
Стрёмсгодсет
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Волеренга

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

36 матчей

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
3:0
Т
1:1
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
2:0
ТМК
1:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
К
2:0
Т
1:1
Т
3:2
ТМК
3:3
Т
2:2
Т
3:1
Т
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:0
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:2
Т
4:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:3

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Вильсвик Ларс-Кристофер бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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