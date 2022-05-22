Стадион: Ян Брейдель
1:0
39' ГолОльсен Сков Андреас
Ход матча
39'
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
10
Ланг
Ноа
27
Noah
Sadiki
17
Гомес
Серхио
55
Кана
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
94 Abakar Sylla
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Noah SadikiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
31 матч
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 19 побед
55 матчей
30.9%
34.5%
34.6%
17 побед 19 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.1%
43.6%
27.3%
16 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
23.6%
41.8%
34.6%
13 побед 23 ничьи 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0
Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1 Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1 Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1