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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 46'
Русенборг
0'
0:1
24' Гол
Samuel Rogers
46'

Ход матча

24'
0:1
Samuel Rogers
(Йенсен Виктор)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Русенборг
6.86
4.29
3.37
Все Коэффициенты
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
10
Emil
Sildnes
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
77
Яковенко
Юрий
9
Jonas
Enkerud
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
21
Скарсем
Олаус
20
Тагсет
Эдвард
9
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
Хам-Кам
3-4-3
Русенборг
3-5-2

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0
Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Samuel Rogers бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Русенборг
6.86
4.29
3.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 0:1 Русенборг онлайн

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