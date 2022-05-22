0:1
Второй тайм: 80'
45' Желтая карточкаEduardo Queiroz
45' Желтая карточкаJoão Victor6
45' Желтая карточкаКоста Диего
0:1
45' ГолКальери Хонатан
59' Желтая карточкаAlisson II
75' Желтая карточкаНевес Габриэль
Ход матча
45'
45'
45'
45'
0:1
46'
46'
59'
75'
12
Кассио
Рамос
33
João
Victor6
77
Jo
Alves
II
93
Жандрей
16
Leo
XV
26
Igor
Gomes
12
Alisson
II
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
9 Roger I
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
88 Patrick I
-
-
29 Pablo Maia
-
23 Eder1
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Коринтианс
Сан-Паулу
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
38.7%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
72%
28%
0 побед 18 ничьих 10 побед
56 матчей
44.6%
30.4%
25%
25 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.7%
46.4%
17.9%
20 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.8%
55.4%
17.8%
15 побед 31 ничья 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1
Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3