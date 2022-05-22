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  3. Бразилия: Серия A
Коринтианс
0:1
Второй тайм: 80'
Сан-Паулу
0'
45' Желтая карточка
Eduardo Queiroz
45' Желтая карточка
João Victor6
45' Желтая карточка
Коста Диего
0:1
45' Гол
Кальери Хонатан
59' Желтая карточка
Alisson II
75' Желтая карточка
Невес Габриэль
80'
12
Кассио
Рамос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
37
Eduardo
Queiroz
31
Gustavo
Mantuan
5
Майкон
Барберан
26
Fabio
Santos
IV
8
Аугусто
Ренато
77
Jo
Alves
II
10
Виллиан
Боргес
93
Жандрей
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
2
Igor
Vinicius
26
Igor
Gomes
25
Rodrigo
Nestor
6
Рейналдо
Мануэл
11
Лусиано
Невес
12
Alisson
II
9
Кальери
Хонатан
Коринтианс
3-4-1-2
Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Коринтианс
Сан-Паулу

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
38.7%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

72%
28%
0 побед 18 ничьих 10 побед

56 матчей

44.6%
30.4%
25%
25 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
20 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.8%
55.4%
17.8%
15 побед 31 ничья 10 побед

История матчей

ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1
Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1 Сан-Паулу - Ботафого 2:1 Сан-Паулу - Манаус 2:0 Мирасол - Сан-Паулу 0:3
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    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Жо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Коринтианс
    Ничья
    Сан-Паулу
    3.42
    3.30
    3.66
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