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  3. Бразилия: Серия A
Форталеза
0:1
Второй тайм: 89'
Флуминенсе
0'
0:1
9' Гол
Энрике Луис
57' Желтая карточка
Лима Лукас
89'
23
Max
Walef
3
Ландасури
Антони
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
35
Эркулес
29
Juninho
Capixaba
13
Лима
Лукас
III
21
Moises
Vieira
18
Ромеро
Сильвио
12
Фабио
Лопес
20
Yago
I
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
30
Хавьер
Марлон
5
Веллингтон
III
13
Натан
Аллан
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Энрике
Луис
14
Кано
Херман
Форталеза
3-4-1-2
Флуминенсе
4-1-2-1-2

История личных встреч

Форталеза
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1
Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1
Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Тити уходит с поля. Жусса выходит вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Луис Энрике бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Форталеза
    Ничья
    Флуминенсе
    3.95
    3.36
    4.20
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