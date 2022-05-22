0:1
Второй тайм: 89'
0:1
9' ГолЭнрике Луис
57' Желтая карточкаЛима Лукас
Ход матча
9'
0:1
57'
23
Max
Walef
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
35
Эркулес
12
Фабио
Лопес
20
Yago
I
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
13
Натан
Аллан
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Энрике
Луис
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
23 Max WalefВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
-
-
8 Jussa
-
77 Igor Torres
-
14 Ronald
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
-
20 Yago IЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Calegari
-
-
-
21 Jhon Arias
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Форталеза
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1
Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1
Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 3:1