1:0
Второй тайм: 52'
45' Желтая карточкаJoao Lucas2
1:0
50' ГолВалдивия Вандерсон
Ход матча
45'
50'
4
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
9
Jenison
44
Витао
20
Moises
VII
5
Lizeiro
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
-
14 JoaquimЗащитник
-
17 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
15 Paulo III
-
-
18 Marcao VI
-
-
21 Marquinhos2
-
23 Andre1
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Estevao
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1