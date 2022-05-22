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  3. Бразилия: Серия A
Куяба
1:0
Второй тайм: 52'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
45' Желтая карточка
Joao Lucas2
1:0
50' Гол
Валдивия Вандерсон
52'

Ход матча

45'
Joao Lucas2
 
46'
Rodriguinho I
Felipe Marques
 
50'
Валдивия Вандерсон
1:0
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.04
3.14
2.71
Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
4
Marllon
3
Эмпереур
Алан
6
Uendel
10
Валдивия
Вандерсон
5
Ривас
Кристиан
8
Pepe4
11
Felipe
Marques
7
Alesson
Batista
9
Jenison
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
5
Lizeiro
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
Куяба
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1

История личных встреч

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Жоао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.04
3.14
2.71
Все Коэффициенты
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Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
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