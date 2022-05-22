1:1
Конец матча
45' Желтая карточкаJoao Lucas2
1:0
50' ГолВалдивия Вандерсон
57' Желтая карточкаВандерсон
61' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
69' Желтая карточкаMoises VII
81' Вторая желтая карточкаJoao Lucas2
1:1
83' ПенальтиДе Пена Карлос
84' Желтая карточкаЭнрике Педро
88' Желтая карточкаДе Пена Карлос
90' Желтая карточкаЭмпереур Алан
90' Желтая карточкаУэсли Мораес
90' Желтая карточкаKeiller
Ход матча
45'
50'
57'
61'
66'
69'
81'
83'
1:1
84'
88'
90'
90'
90'
4
Marllon
6
Uendel
8
Pepe4
9
Jenison
44
Витао
20
Moises
VII
5
Lizeiro
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
-
14 JoaquimЗащитник
-
17 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
15 Paulo III
-
-
18 Marcao VI
-
-
21 Marquinhos2
-
23 Andre1
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Estevao
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1