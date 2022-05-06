Стадион: Сьюдад де Валенсия
0:0
Первый тайм: 2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
14
Везу
Рубен
2
Сон
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Пубиль МаркЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
-
47 Мартин АндерЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Леванте
Реал Сосьедад
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|12 (3)
|0.35
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.15
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.12
|Гомес Даниэль
|4
|0.12
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.12
|Сольдадо Роберто
|3
|0.09
|Барди Энис
|3 (2)
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.06
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
|Пубиль Марк
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.26
|Исак Александр
|5 (2)
|0.15
|Ариц Элустондо
|4
|0.12
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|3
|0.09
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|9
|0
|Рохер Марти
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Кампанья Хосе
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Малса Микаэль
|6
|0
|Моралес Луис
|6
|0
|Сон
|4
|1
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Робер Пьер
|3
|1
|Дуарте Оскар
|4
|0
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Карденас Дани
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|6
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Сильва Давид
|3
|1
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Горосабел Андони
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Исак Александр
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
0
0%
3
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
22%
4
19%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
6
29%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
18%
3
12%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
7
25%
9
36%
76-90
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Пропущено
38
7
15 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 4
7
18%
1
14%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
5
13%
1
14%
31-45
5
13%
2
29%
46-60
7
18%
1
14%
61-75
11
29%
2
29%
76-90
Забито
42
33
14 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 11
3
7%
4
12%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
10
24%
6
18%
46-60
3
7%
7
21%
61-75
15
36%
9
27%
76-90
Пропущено
66
32
26 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 15
12
18%
4
13%
1-15
5
8%
1
3%
16-30
9
14%
5
16%
31-45
9
14%
5
16%
46-60
13
20%
6
19%
61-75
18
27%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3
Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|35
|15
|12
|8
|33 - 32
|57
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|30 - 56
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|35
|5
|12
|18
|42 - 66
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|23 - 28
|17
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 25
|25
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Леванте
11.1% (13)
Ничья
23.1% (27)
Реал Сосьедад
65.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
49.51% (51)
Меньше
50.49% (52)
Обе команды забьют
Да
70.87% (73)
Нет
29.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
35.9% (42)
0:1 Реал Сосьедад
19.7% (23)
1:1 Ничья
18.8% (22)
2:1 Леванте
4.3% (5)
1:0 Леванте
3.4% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
2:0 Леванте
1.7% (2)
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