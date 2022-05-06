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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Леванте
0:0
Первый тайм: 2'
Реал Сосьедад
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Леванте 11% (13)
X 22.9% (27)
Реал Сосьедад 66.1% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Реал Сосьедад
3.43
3.68
2.40
Все Коэффициенты
Новости
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
2
Сон
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
17
Рафинья
Алькантара
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
Леванте
5-3-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Реал Сосьедад

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
П
1:1
П
1:3
П
3:0
П
3:0
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
1:1
П
0:0
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:3
П
3:2
П
1:1
П
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 12 (3) 0.35
Рохер Марти 5 (1) 0.15
Де Фрутос Хорхе 4 0.12
Гомес Даниэль 4 0.12
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.12
Сольдадо Роберто 3 0.09
Барди Энис 3 (2) 0.09
Кампанья Хосе 2 0.06
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Дуарте Оскар 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.26
Исак Александр 5 (2) 0.15
Ариц Элустондо 4 0.12
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 3 0.09
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Сильва Давид 1 0.03
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Сон 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Робер Пьер 3 1
Дуарте Оскар 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Везу Рубен 3 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 6 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Сильва Давид 3 1
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Горосабел Андони 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Исак Александр 4 0
Субименди Мартин 4 0
Рико Диего 3 0
Порту Кристиан 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
0
0%
3
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
22%
4
19%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
6
29%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
18%
3
12%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
7
25%
9
36%
76-90

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Пропущено

38
7
15 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 4
7
18%
1
14%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
5
13%
1
14%
31-45
5
13%
2
29%
46-60
7
18%
1
14%
61-75
11
29%
2
29%
76-90

Забито

42
33
14 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 11
3
7%
4
12%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
10
24%
6
18%
46-60
3
7%
7
21%
61-75
15
36%
9
27%
76-90

Пропущено

66
32
26 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 15
12
18%
4
13%
1-15
5
8%
1
3%
16-30
9
14%
5
16%
31-45
9
14%
5
16%
46-60
13
20%
6
19%
61-75
18
27%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4 Леванте - Барселона 2:3
Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 35 15 12 8 33 - 32 57
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
12. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Мальорка Заявка 34 8 8 18 30 - 56 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 34 6 13 15 37 - 57 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте 0:0 Заявка 35 5 12 18 42 - 66 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
19. Леванте 0:0 Заявка 18 3 8 7 23 - 28 17
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 25 25
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте 0:0 Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Ремиро Алехандро выносит мяч от ворот, но никто из партнёров зацепиться за него не смог.
  • 2'
    Отличный стадион, отличное поле и погода сегодня тоже радует, это всё должно поспособствовать футболу высокого качества.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Валенсия. Противостояние между “Леванте” и командой “Реал Сосьедад”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • Первый тайм
  • 2'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
  • 1'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Леванте
11.1% (13)
Ничья
23.1% (27)
Реал Сосьедад
65.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
49.51% (51)
Меньше
50.49% (52)
Обе команды забьют
Да
70.87% (73)
Нет
29.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
35.9% (42)
0:1 Реал Сосьедад
19.7% (23)
1:1 Ничья
18.8% (22)
2:1 Леванте
4.3% (5)
1:0 Леванте
3.4% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
2:0 Леванте
1.7% (2)
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