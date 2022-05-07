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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 53'
Валенсия
0'
8' Желтая карточка
Йерай Альварес
26' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
53'

Ход матча

8'
Йерай Альварес
 
26'
 
Дьякаби Муктар
45'
 
Гильямон Уго
Габриэль Паулиста
46'
Венседор Унай
Гарсия Дани
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 105
Атлетик Б 67.6% (71)
X 21% (22)
Валенсия 11.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
1.69
4.24
9.98
Все Коэффициенты
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
12
Дьякаби
Муктар
23
Мориба
Илайкс
4
Муса
Юнус
9
Макси
Гомес
Атлетик Б
4-4-2
Валенсия
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.23
Сансет Ойян 6 0.17
Гарсия Рауль 6 0.17
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.09
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.31
Солер Карлос 11 (7) 0.31
Дуро Уго 7 0.2
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Весга Микель 4 1
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Петхарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 13 0
Дьякаби Муктар 11 0
Гильямон Уго 9 1
Гайя Хосе 7 2
Фулкье Димитри 10 0
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
5
21%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

21
29
15 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
9
43%
8
28%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
19%
7
24%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
2
13%
8
31%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

39
46
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
15%
5
11%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
5
13%
8
17%
31-45
4
10%
11
24%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
9
23%
11
24%
76-90

Пропущено

36
48
22 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
10
28%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
6%
9
19%
61-75
8
22%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Валенсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия 0:0 Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
12. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
17. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
18. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия 0:0 Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Угловой
    57'
    И тут же угловой подали игроки "Атлетико", вратарь неудачно отбил кулаками, но удар с лету у Нико Уильямса получился совсем неточный.
  • Опасный момент
    56'
    Моментище! Вот только стоило поругать футболистов! Хорошая зрячая передача на Уильямса, который наконец вышел на "свидание" с Марадишвили, но не сумел его переиграть! Голкипер шикарно вытащил.
  • 55'
    Многовато брака в начале второго тайма, пока ни одна из команд толком не может соорудить что-то.
  • 54'
    Длинный заброс "Валенсии" вперед, баски мяч забрали, но довольно быстро потеряли его после передачи на Нико Уильямса.
  • Желтая карточка
    53'
    Мориба слишком резво пошел в прессинг и нарушил правила. Даже желтую схлопотал.
  • 52'
    41091 зритель пришел сегодня на этот важный для "Атлетика" матч с точки зрения попадания в еврокубки.
  • 51'
    И еще одна попытка вывести Иньяки на рандеву с голкипером, на этот раз Марадишвили опередил, да и там офсайд был, судя по всему.
  • 50'
    Мягкий заброс на Иньяки Уильямса, который в штрафной не сумел быстро соориентироваться и обработать эту передачу.
  • 49'
    Пробиваются через толпу игроки "Атлетика", пас на Муньяина направо, который попытался подать, но угодил в защитника.
  • Фол, нарушение
    48'
    Альдерете нарушил правила на Гарсии, без карточки обошелся арбитр.
  • Замена
    47'
    Вместо Гарсии вышел Венседор у "Атлетико".
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • 45'
    Прошла неожиданная передача слева прямо в опорную зону "Атлетика", куда подоспел Корреа и пробил. Заблокировали.
  • Замена
    45'
    Гильямон вышел вместо Паулисты у "Валенсии".
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    • 45'
      Берчиче вбросил из-за боковой сразу в штрафную, его партнер не сумел зацепиться за мяч. Только удар от ворот.
    • 45'
      "Валенсия" вдесятером пошла в атаку, Фулкье подкручивал на партнера в штрафную, неточно получилось.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавлено.
    • 44'
      Ох ты, даже на носилках уносят Паулисту, и видно до сих пор гримасу боли на его лице. Замена уже готовится, а Паулисте здоровья.
    • 43'
      Слегка затягивается пауза с оказанием помощи защитнику "Валенсии". Уверен, все это арбитр компенсирует добавленным временем.
    • Травма, повреждение
      42'
      Паулиста, похоже, очень сильно получил по ноге в столкновении с Иньяки Уильямсом и сразу же сам попросил медиков на поле.
    • 41'
      Ой-ой-ой, не первый раз неуверенно Мамардишвили играет на выходе, вот и сейчас упустил он мяч на Уильямса, который, повезло голкиперу, не успел оставить его в поле.
    • 39'
      Временно увели Тьерри Корреа за бровку, подлатали и вот уже как новый возвращается он на поле.
    • Травма, повреждение
      38'
      Корреа упал на газон. Похоже он получил по солнечному сплетению в столкновении с Муньяином, которое чуть раньше произошло, и сейчас почувствовал болевые ощущения. Медики на поле.
    • 37'
      Вторая попытка вывести Мусу на опасную позицию, на этот раз слишком сильный пас. Прямо в руки Унай Симону.
    • 36'
      Не вышла контратака у "летучих мышей", никудышная передача в сторону Мусы, и владение потеряно.
    • Угловой
      35'
      Угловой удар. Муньяин подает на линию вратарской, откуда защитники выносят мяч.
    • 34'
      Сильный то ли прострел, то ли подача от Уильямса с левого края, мяч пролетел штрафную насквозь.
    • 33'
      Баски отобрали мяч, и не было по-началу свистка, однако Корреа упал на газон после столкновения с Муньяином, так что арбитр игру приостановил.
    • 32'
      Длиннющая диагональ на Нико Уильямса, который поборолся за этот мяч, но в итоге его не заполучил.
    • 31'
      Намечается очередная позиционка Бильбао, сильный пас низом на Уильямса, который без офсайда опередил защитника, но не дотянулся толком до мяча. А мог быть выход один на один.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мориба получил по стопе почти у самой средней линии, арбитр не стал наказывать карточкой.
    • 29'
      Не прошла передачка на Мусу по правой бровке, а точнее даже прошла, просто Юнус ее толком не обработал
    • 27'
      И. Уильямс получил мяч на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил, мяч был остановлен.
    • 26'
      Решили пасом назад до самого Унай Симона разыграть этот штрафной хозяева поля. Отсюда уже начинается позиционная атака.
    • Желтая карточка
      25'
      Бильбао перехватил на своей половине и пошли футболисты вперед, но Муньяина встретил Диакаби. Причем грубо, за что и была показана желтая.
    • Фол, нарушение
      24'
      А тут фол в центре поля замечает арбитр. Фулкье нарушил правила на Рауле Гарсия.
    • 23'
      "Валенсия" ринулась вперед, но не смогла пройти оборонительные редуты "Атлетико", который быстро вернулся на свою половину.
    • 22'
      Показали нам на повторе, что Уильямс скорее всего находился в офсайде в момент удара партнера, так что гол вряд ли бы засчитали, так или иначе момент упущен.
    • Опасный момент
      21'
      Опасно! Ошибся на выходе Мамардашвили, Гарсия подобрал и пробил, голкипер исправился и отразил удар, однако прямо на И. Уильямса, который почти в упор пробил мимо цели!!!
    • 20'
      Подача в штрафную хозяев с правого фланга от Корреи, Гомес головой пробил, неточно.
    • 19'
      Дани Гарсия подхватил мяч, сразу мягко закинул его на Муньяина в штрафную, тот проиграл борьбу с защитником.
    • 18'
      А тепеь фол в атаке со стороны басков, и "Валенсия" может неспешно разыграть стандарт.
    • 17'
      Мартинес скорее на удачу загрузил в штрафную, не повезло, мяч прилетел точно на голову защитника.
    • 16'
      Зрячий пас направо на Уильямса, перед которым открылось пространство. Футболист продвинулся, но подал прямо в соперника.
    • 15'
      Муньяин отработал в защите и не пустил соперника на подачу, так еще и удар от ворот, а не угловой заработал.
    • Угловой
      14'
      Корнер гости разыграли, затем Муса сильно верхом направил мяч в сторону партнера, которому пробить не дали.
    • 13'
      Еще подачка "летучих мышей", мяч задел игрока обороны и ушел на угловой.
    • 12'
      Мориба зацепился за мяч на половине соперника, сразу навесил в штрафную, защита выбила.
    • 11'
      Берчиче сыграл "в стеночку" с партнером, задумка хорошая, но обратный пас вышел так себе. Удар от ворот.
    • 10'
      30 метров до ворот. Последовал прямой удар Солера. Получилось прямо в голкипера.
    • Желтая карточка
      9'
      Альварес сорвал довольно опасную контратаку "Валенсии" и получил желтую карточку.
    • 8'
      Пару минут так точно уже мяч находится на правом фланге атаки басков. Уильямс там одну из ключевых ролей выполняет, не удается подать.
    • 7'
      Не прошел финт на все том же правом краю, Диакаби подчистил.
    • 6'
      Из-за боковой мяч ввели хозяева, затем распасовка на фланге и попытка навеса. Прямо в защитника. 
    • 5'
      Сразу "Атлетик" начинает играть первым номером, комбинируя на чужой половине. Посмотрим, что из этого выйдет.
    • Угловой
      4'
      Не лучший розыгрыш углового, но подбор за "Атлетиком", продолжается их атака вбрасыванием аута.
    • 3'
      Уильямс неплохо закручивал с правого края, Паулиста головой выбил мяч за лицевую. Вот и первый корнер.
    • 2'
      Напомню, что турнирный расклад сегодня такой, "Валенсия" свой сезон по сути закончила, а вот Бильбао претендует на попадание в еврокубки.
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    67.6% (71)
    Ничья
    21% (22)
    Валенсия
    11.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (51)
    Меньше
    50% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.61% (71)
    Нет
    30.39% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    35.2% (37)
    1:0 Атлетик Б
    21.9% (23)
    1:1 Ничья
    19% (20)
    1:2 Валенсия
    8.6% (9)
    2:0 Атлетик Б
    4.8% (5)
    3:1 Атлетик Б
    2.9% (3)
    0:1 Валенсия
    1.9% (2)
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    Атлетик Б
    Валенсия
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