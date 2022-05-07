И еще одна попытка вывести Иньяки на рандеву с голкипером, на этот раз Марадишвили опередил, да и там офсайд был, судя по всему.

41091 зритель пришел сегодня на этот важный для "Атлетика" матч с точки зрения попадания в еврокубки.

Мориба слишком резво пошел в прессинг и нарушил правила. Даже желтую схлопотал.

Длинный заброс "Валенсии" вперед, баски мяч забрали, но довольно быстро потеряли его после передачи на Нико Уильямса.

Многовато брака в начале второго тайма, пока ни одна из команд толком не может соорудить что-то.

Моментище! Вот только стоило поругать футболистов! Хорошая зрячая передача на Уильямса, который наконец вышел на "свидание" с Марадишвили, но не сумел его переиграть! Голкипер шикарно вытащил.

И тут же угловой подали игроки "Атлетико", вратарь неудачно отбил кулаками, но удар с лету у Нико Уильямса получился совсем неточный.

Альдерете нарушил правила на Гарсии, без карточки обошелся арбитр.

Пробиваются через толпу игроки "Атлетика", пас на Муньяина направо, который попытался подать, но угодил в защитника.

Мягкий заброс на Иньяки Уильямса, который в штрафной не сумел быстро соориентироваться и обработать эту передачу.

Прошла неожиданная передача слева прямо в опорную зону "Атлетика", куда подоспел Корреа и пробил. Заблокировали.

Вторая попытка вывести Мусу на опасную позицию, на этот раз слишком сильный пас. Прямо в руки Унай Симону.

Корреа упал на газон. Похоже он получил по солнечному сплетению в столкновении с Муньяином, которое чуть раньше произошло, и сейчас почувствовал болевые ощущения. Медики на поле.

Временно увели Тьерри Корреа за бровку, подлатали и вот уже как новый возвращается он на поле.

Ой-ой-ой, не первый раз неуверенно Мамардишвили играет на выходе, вот и сейчас упустил он мяч на Уильямса, который, повезло голкиперу, не успел оставить его в поле.

Паулиста, похоже, очень сильно получил по ноге в столкновении с Иньяки Уильямсом и сразу же сам попросил медиков на поле.

Слегка затягивается пауза с оказанием помощи защитнику "Валенсии". Уверен, все это арбитр компенсирует добавленным временем.

Ох ты, даже на носилках уносят Паулисту, и видно до сих пор гримасу боли на его лице. Замена уже готовится, а Паулисте здоровья.

"Валенсия" вдесятером пошла в атаку, Фулкье подкручивал на партнера в штрафную, неточно получилось.

Берчиче вбросил из-за боковой сразу в штрафную, его партнер не сумел зацепиться за мяч. Только удар от ворот.

36' Не вышла контратака у "летучих мышей", никудышная передача в сторону Мусы, и владение потеряно.

35' Угловой удар. Муньяин подает на линию вратарской, откуда защитники выносят мяч.

34' Сильный то ли прострел, то ли подача от Уильямса с левого края, мяч пролетел штрафную насквозь.

33' Баски отобрали мяч, и не было по-началу свистка, однако Корреа упал на газон после столкновения с Муньяином, так что арбитр игру приостановил.

32' Длиннющая диагональ на Нико Уильямса, который поборолся за этот мяч, но в итоге его не заполучил.

31' Намечается очередная позиционка Бильбао, сильный пас низом на Уильямса, который без офсайда опередил защитника, но не дотянулся толком до мяча. А мог быть выход один на один.

30' Мориба получил по стопе почти у самой средней линии, арбитр не стал наказывать карточкой.

29' Не прошла передачка на Мусу по правой бровке, а точнее даже прошла, просто Юнус ее толком не обработал

27' И. Уильямс получил мяч на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил, мяч был остановлен.

26' Решили пасом назад до самого Унай Симона разыграть этот штрафной хозяева поля. Отсюда уже начинается позиционная атака.

25' Бильбао перехватил на своей половине и пошли футболисты вперед, но Муньяина встретил Диакаби. Причем грубо, за что и была показана желтая.

24' А тут фол в центре поля замечает арбитр. Фулкье нарушил правила на Рауле Гарсия.

23' "Валенсия" ринулась вперед, но не смогла пройти оборонительные редуты "Атлетико", который быстро вернулся на свою половину.

22' Показали нам на повторе, что Уильямс скорее всего находился в офсайде в момент удара партнера, так что гол вряд ли бы засчитали, так или иначе момент упущен.

21' Опасно! Ошибся на выходе Мамардашвили, Гарсия подобрал и пробил, голкипер исправился и отразил удар, однако прямо на И. Уильямса, который почти в упор пробил мимо цели!!!

20' Подача в штрафную хозяев с правого фланга от Корреи, Гомес головой пробил, неточно.

19' Дани Гарсия подхватил мяч, сразу мягко закинул его на Муньяина в штрафную, тот проиграл борьбу с защитником.

18' А тепеь фол в атаке со стороны басков, и "Валенсия" может неспешно разыграть стандарт.

17' Мартинес скорее на удачу загрузил в штрафную, не повезло, мяч прилетел точно на голову защитника.

16' Зрячий пас направо на Уильямса, перед которым открылось пространство. Футболист продвинулся, но подал прямо в соперника.

15' Муньяин отработал в защите и не пустил соперника на подачу, так еще и удар от ворот, а не угловой заработал.

14' Корнер гости разыграли, затем Муса сильно верхом направил мяч в сторону партнера, которому пробить не дали.

13' Еще подачка "летучих мышей", мяч задел игрока обороны и ушел на угловой.

12' Мориба зацепился за мяч на половине соперника, сразу навесил в штрафную, защита выбила.

11' Берчиче сыграл "в стеночку" с партнером, задумка хорошая, но обратный пас вышел так себе. Удар от ворот.

10' 30 метров до ворот. Последовал прямой удар Солера. Получилось прямо в голкипера.

9' Альварес сорвал довольно опасную контратаку "Валенсии" и получил желтую карточку.

8' Пару минут так точно уже мяч находится на правом фланге атаки басков. Уильямс там одну из ключевых ролей выполняет, не удается подать.

7' Не прошел финт на все том же правом краю, Диакаби подчистил.

6' Из-за боковой мяч ввели хозяева, затем распасовка на фланге и попытка навеса. Прямо в защитника.

5' Сразу "Атлетик" начинает играть первым номером, комбинируя на чужой половине. Посмотрим, что из этого выйдет.

4' Не лучший розыгрыш углового, но подбор за "Атлетиком", продолжается их атака вбрасыванием аута.

3' Уильямс неплохо закручивал с правого края, Паулиста головой выбил мяч за лицевую. Вот и первый корнер.

2' Напомню, что турнирный расклад сегодня такой, "Валенсия" свой сезон по сути закончила, а вот Бильбао претендует на попадание в еврокубки.