Стадион: Сан-Мамес
История личных встреч
Атлетик Б
Валенсия
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8 (1)
|0.24
|Сансет Ойян
|6
|0.18
|Гарсия Рауль
|6
|0.18
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.12
|Иньиго Мартинес
|3
|0.09
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Весга Микель
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.32
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.32
|Дуро Уго
|7
|0.21
|Макси Гомес
|3
|0.09
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|9
|0
|Беренгер Алекс
|8
|0
|Весга Микель
|4
|1
|Йерай Альварес
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Петхарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|13
|0
|Гильямон Уго
|9
|1
|Гайя Хосе
|7
|2
|Фулкье Димитри
|10
|0
|Дьякаби Муктар
|10
|0
|Макси Гомес
|6
|1
|Мориба Илайкс
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Андре Маркос
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
5
21%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90
Пропущено
21
29
15 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
9
43%
8
28%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
19%
7
24%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
2
13%
8
31%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
39
46
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
15%
5
11%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
5
13%
8
17%
31-45
4
10%
11
24%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
9
23%
11
24%
76-90
Пропущено
36
48
22 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
10
28%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
6%
9
19%
61-75
8
22%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Валенсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|33 - 32
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|30 - 56
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 25
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Исход игры
Атлетик Б
54.1% (20)
Ничья
24.3% (9)
Валенсия
21.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.5% (15)
1:1 Ничья
24.3% (9)
1:2 Валенсия
18.9% (7)
1:0 Атлетик Б
8.1% (3)
2:0 Атлетик Б
5.4% (2)
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