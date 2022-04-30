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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Атлетик Б
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 37
Атлетик Б 54.1% (20)
X 24.3% (9)
Валенсия 21.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
1.65
4.29
6.59
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.24
Сансет Ойян 6 0.18
Гарсия Рауль 6 0.18
Муньяин Икер 4 (1) 0.12
Иньиго Мартинес 3 0.09
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.32
Солер Карлос 11 (7) 0.32
Дуро Уго 7 0.21
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Беренгер Алекс 8 0
Весга Микель 4 1
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Петхарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 13 0
Гильямон Уго 9 1
Гайя Хосе 7 2
Фулкье Димитри 10 0
Дьякаби Муктар 10 0
Макси Гомес 6 1
Мориба Илайкс 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
5
21%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

21
29
15 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
9
43%
8
28%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
19%
7
24%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
2
13%
8
31%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

39
46
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
15%
5
11%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
5
13%
8
17%
31-45
4
10%
11
24%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
9
23%
11
24%
76-90

Пропущено

36
48
22 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
10
28%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
8
22%
6
13%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
2
6%
9
19%
61-75
8
22%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0
Валенсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 34 15 11 8 33 - 32 56
7. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
8. Атлетик Б Заявка 34 13 12 9 41 - 34 51
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 34 10 13 11 45 - 49 43
11. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
12. Сельта Заявка 34 10 10 14 37 - 38 40
13. Эльче Заявка 34 10 9 15 37 - 45 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Мальорка Заявка 34 8 8 18 30 - 56 32
17. Кадис Заявка 34 6 14 14 30 - 47 32
18. Гранада Заявка 34 6 13 15 37 - 57 31
19. Алавес Заявка 34 7 7 20 28 - 56 28
20. Леванте Заявка 34 5 11 18 42 - 66 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Атлетик Б Заявка 17 9 3 5 27 - 18 30
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
16. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
17. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
18. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 17 6 6 5 21 - 25 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
9. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
10. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Атлетик Б 54.1% (20)
    X 24.3% (9)
    Валенсия 21.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
    1.65
    4.29
    6.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетик Б - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    54.1% (20)
    Ничья
    24.3% (9)
    Валенсия
    21.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    40.5% (15)
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    1:2 Валенсия
    18.9% (7)
    1:0 Атлетик Б
    8.1% (3)
    2:0 Атлетик Б
    5.4% (2)
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    Атлетик Б
    Валенсия
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