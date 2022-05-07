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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Сельта
2:0
Перерыв
Алавес
0'
1:0
6' Гол
Тьяго Гальярдо
24' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
2:0
34' Гол
Аспас Яго
38' Желтая карточка
Пина Томас
42' Желтая карточка
Серви Франко

Ход матча

6'
Тьяго Гальярдо
(Денис Суарес)
1:0
24'
 
Н'Диайе Лум
34'
Аспас Яго
(Денис Суарес)
2:0
38'
 
Пина Томас
42'
Серви Франко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 104
Сельта 86.5% (90)
X 8.7% (9)
Алавес 4.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Алавес
1.97
6.68
4.57
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
23
Химо
Наварро
6
Н'Диайе
Лум
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Сельта
4-1-3-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Алавес

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 16 (3) 0.46
Мина Сантьяго 7 0.2
Браис Мендес 4 0.11
Денис Суарес 3 0.09
Серви Франко 3 0.09
Тьяго Гальярдо 2 0.06
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 13 (6) 0.37
Эскаланте Гонсало 4 0.11
Лагуардия Виктор 3 0.09
Н'Диайе Лум 2 0.06
Риоха Луис 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Гарсия Мануэль II 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Галан Хави 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 11 1
Н'Диайе Лум 10 0
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 8 0
Эскаланте Гонсало 6 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 4 0
Эдгар Мендес 4 0
Риоха Луис 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Хави Лопеc 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Джейсон 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
4
18%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Пропущено

22
39
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
5%
5
13%
1-15
7
32%
5
13%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
4
18%
7
18%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
4
18%
12
31%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 23
3
19%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Забито

38
26
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
7
18%
5
19%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
9
24%
4
15%
61-75
6
16%
5
19%
76-90

Пропущено

37
58
16 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 28
2
5%
8
14%
1-15
9
24%
8
14%
16-30
5
14%
5
9%
31-45
8
22%
11
19%
46-60
6
16%
9
16%
61-75
7
19%
17
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0
Алавес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0
Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта 2:0 Заявка 35 11 10 14 39 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
13. Эльче 0:0 Заявка 35 10 10 15 37 - 45 40
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
17. Кадис 0:0 Заявка 35 6 15 14 30 - 47 33
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес 0:2 Заявка 35 7 7 21 28 - 58 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче 0:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта 2:0 Заявка 18 6 4 8 23 - 23 22
16. Алавес 0:2 Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис 0:0 Заявка 18 2 9 7 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта 2:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис 0:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 27 16
14. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес 0:2 Заявка 18 1 3 14 13 - 39 6
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    Контроль мяча: Сельта: 64%, Алавес: 36%.
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    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 45'
    Сельта контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Сельта: 65%, Алавес: 35%.
  • 45'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Серви Франко из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
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    Прогнозы 104
    Сельта 86.5% (90)
    X 8.7% (9)
    Алавес 4.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Алавес
    1.97
    6.68
    4.57
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    Прогнозы на матч Сельта 2:0 Алавес

    Исход игры
    Сельта
    86.5% (90)
    Ничья
    8.7% (9)
    Алавес
    4.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (42)
    Меньше
    58.82% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    48.04% (49)
    Нет
    51.96% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    36.5% (38)
    2:1 Сельта
    35.6% (37)
    2:0 Сельта
    10.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.7% (7)
    0:1 Алавес
    1.9% (2)
    3:1 Сельта
    1.9% (2)
    1:2 Алавес
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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