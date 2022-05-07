Стадион: Балаидос Зрители: 10567
1:0
6' ГолТьяго Гальярдо
24' Желтая карточкаН'Диайе Лум
2:0
34' ГолАспас Яго
38' Желтая карточкаПина Томас
42' Желтая карточкаСерви Франко
53' Желтая карточкаЭдгар Мендес
3:0
57' Гол в свои воротаХимо Наварро
64' Красная карточкаХимо Наварро
4:0
66' ГолАспас Яго
Ход матча
6'
1:0
24'
34'
2:0
38'
42'
53'
57'
3:0
62'
64'
66'
4:0
67'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Алавес
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|17 (3)
|0.49
|Мина Сантьяго
|7
|0.2
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Денис Суарес
|3
|0.09
|Серви Франко
|3
|0.09
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.06
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|13 (6)
|0.37
|Эскаланте Гонсало
|4
|0.11
|Лагуардия Виктор
|3
|0.09
|Н'Диайе Лум
|2
|0.06
|Риоха Луис
|1
|0.03
|Эдгар Мендес
|1
|0.03
|Вальехо Ману
|1
|0.03
|Понс Пере
|1
|0.03
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|9
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Галан Хави
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Серви Франко
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Пейнадо Франсиско
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|11
|1
|Н'Диайе Лум
|10
|0
|Лежён Флорьян
|7
|1
|Лагуардия Виктор
|8
|0
|Эскаланте Гонсало
|6
|0
|Химо Наварро
|4
|1
|Эдгар Мендес
|5
|0
|Пина Томас
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Тачи
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
5
20%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
2
8%
3
25%
31-45
5
20%
3
25%
46-60
6
24%
2
17%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Пропущено
23
42
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
1
4%
6
14%
1-15
7
30%
5
12%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
5
22%
7
17%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
4
17%
12
29%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
27 Не забивали 24
3
19%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Забито
41
27
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
8
20%
5
19%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
20%
4
15%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
10
24%
4
15%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Пропущено
38
61
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 38
14 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 29
2
5%
9
15%
1-15
9
24%
8
13%
16-30
5
13%
6
10%
31-45
9
24%
11
18%
46-60
6
16%
10
16%
61-75
7
18%
17
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0
Алавес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Алавес - Вильярреал 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0
Атлетико М - Алавес 4:1 Бордо - Алавес 2:1 Алавес - Гранада 2:3 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0 Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|35
|19
|10
|6
|63 - 34
|67
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|56 - 38
|59
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|13.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 20
|30
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 18
|32
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 4:0 Алавес
Исход игры
Сельта
86.5% (90)
Ничья
8.7% (9)
Алавес
4.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (42)
Меньше
58.82% (60)
Обе команды забьют
Да
48.04% (49)
Нет
51.96% (53)
Популярный счёт
1:0 Сельта
36.5% (38)
2:1 Сельта
35.6% (37)
2:0 Сельта
10.6% (11)
1:1 Ничья
6.7% (7)
3:1 Сельта
1.9% (2)
1:2 Алавес
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:1 Алавес
1.9% (2)
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