Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

46' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Химо Наварро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Серви Франко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Пина Томас получил желтую карточку от судьи

38' Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Тьяго Гальярдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Отличный командный гол!

34' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает с левой ноги!

34' Денис Суарес разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Удар от ворот произведет Сельта

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Алавес

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

25' Матч возобновлен

24' Тьяго Гальярдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Сельта

22' Отличный пас сделал Мойя Антонио из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Удар от ворот произведет Алавес

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Эдгар Мендес из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Теналья Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сельта

15' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Алавес

13' Денис Суарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Сельта выполняет удар от ворот.

8' Хоселу Санмартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Тьяго Гальярдо забивает с правой ноги!

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Пина Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Удар от ворот произведет Алавес

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сельта начинает с центра поля