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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Кадис
0:0
Перерыв
Эльче
0'
20' Желтая карточка
Эрнандес Луис

Ход матча

20'
Эрнандес Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 104
Кадис 66.3% (69)
X 27.9% (29)
Эльче 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Эльче
1.83
3.74
6.71
Все Коэффициенты
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
6
Мари
Хосе
8
Алекс
Фернандес
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
21
Маскарель
Омар
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
8
Гутьеррес
Хосе
2
Гумбау
Херард
14
Паласиос
Элибельтон
24
Перес
Кике
10
Милья
Пере
7
Каррильо
Гидо
Кадис
4-4-2
Эльче
3-4-2-1

История личных встреч

Кадис
Эльче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.17
Лукас Перес 5 0.14
Лосано Энтони 4 0.11
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.23
Бое Лукас 7 0.2
Фидель Чавес 5 (1) 0.14
Моренте Тете 3 0.09
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Йонссон Йенс 3 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Бигас Педро 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
6
38%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Пропущено

24
27
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
11
46%
9
33%
76-90

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
4
27%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
8
40%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Забито

29
36
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 9
4
14%
7
19%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
4
14%
7
19%
61-75
6
21%
11
31%
76-90

Пропущено

48
46
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
9
19%
3
7%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
5
10%
8
17%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
17
35%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 34 19 9 6 63 - 34 66
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 34 17 7 10 56 - 38 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта 2:0 Заявка 35 11 10 14 39 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
13. Эльче 0:0 Заявка 35 10 10 15 37 - 45 40
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
17. Кадис 0:0 Заявка 35 6 15 14 30 - 47 33
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес 0:2 Заявка 35 7 7 21 28 - 58 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче 0:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта 2:0 Заявка 18 6 4 8 23 - 23 22
16. Алавес 0:2 Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис 0:0 Заявка 18 2 9 7 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта 2:0 Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис 0:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Эльче 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 27 16
14. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес 0:2 Заявка 18 1 3 14 13 - 39 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Кадис: 45%, Эльче: 55%.
  • 47'
    Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Плохо сыграл Маскарель Омар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 47'
    Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Кадис пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Кадис 66.3% (69)
    X 27.9% (29)
    Эльче 5.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Эльче
    1.83
    3.74
    6.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Эльче

    Исход игры
    Кадис
    66.3% (69)
    Ничья
    27.9% (29)
    Эльче
    5.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.67% (17)
    Меньше
    83.33% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (42)
    Нет
    58.82% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    46.2% (48)
    1:1 Ничья
    25% (26)
    2:1 Кадис
    13.5% (14)
    0:1 Эльче
    4.8% (5)
    2:0 Кадис
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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    Кадис
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