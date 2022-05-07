Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Милья Пере из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Иван Алехо из команды Кадис отдал передачу, которая была заблокирована.

41' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хороший удар издали нанес Гумбау Херард , но отличный сейв сделал Херемиас Ледесма. Угловой.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

33' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

33' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Негредо Альваро . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Идрисси Уссама из команды Кадис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

28' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

27' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Милья Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эльче

17' Иван Алехо из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эльче выполняет удар от ворот.

11' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Удар от ворот произведет Эльче

8' Перес Кике пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Удар от ворот произведет Эльче

4' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля