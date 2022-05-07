Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 17615
20' Желтая карточкаЭрнандес Луис
66' Красная карточкаПонсе Эсекель
1:0
80' ГолНегредо Альваро
2:0
83' ГолСобрино Рубен
3:0
90' ГолЛосано Энтони
Ход матча
20'
66'
80'
1:0
83'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
14
Алехо
Иван
25
Лукас
Перес
13
Бадия
Эдгар
24
Перес
Кике
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Эльче
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|7 (2)
|0.2
|Лукас Перес
|5
|0.14
|Лосано Энтони
|5
|0.14
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Собрино Рубен
|3
|0.09
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|8
|0.23
|Бое Лукас
|7
|0.2
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.14
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Мохика Хоан
|2
|0.06
|Фернандес Хосан
|2
|0.06
|Бенедетто Дарио
|2
|0.06
|Каррильо Гидо
|2
|0.06
|Бигас Педро
|1
|0.03
|Понсе Эсекель
|1
|0.03
|Роко Энсо
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Лосано Энтони
|8
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|11
|0
|Роко Энсо
|10
|0
|Фидель Чавес
|9
|0
|Гумбау Херард
|7
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Мохика Хоан
|4
|1
|Барраган Антонио
|5
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Бигас Педро
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Каррильо Гидо
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Понсе Эсекель
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
0
0%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
6
38%
61-75
8
47%
3
19%
76-90
Пропущено
24
30
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
11
46%
12
40%
76-90
Забито
15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
4
27%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
8
40%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
3
16%
76-90
Забито
32
36
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 10
4
13%
7
19%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
9
28%
11
31%
76-90
Пропущено
48
49
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 28
9
19%
3
6%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
5
10%
8
16%
46-60
7
15%
7
14%
61-75
17
35%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|35
|19
|10
|6
|63 - 34
|67
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|56 - 38
|59
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|13.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 20
|30
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 18
|32
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 3:0 Эльче
Исход игры
Кадис
66.3% (69)
Ничья
27.9% (29)
Эльче
5.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
16.67% (17)
Меньше
83.33% (85)
Обе команды забьют
Да
41.18% (42)
Нет
58.82% (60)
Популярный счёт
1:0 Кадис
46.2% (48)
1:1 Ничья
25% (26)
2:1 Кадис
13.5% (14)
0:1 Эльче
4.8% (5)
2:0 Кадис
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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