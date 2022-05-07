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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 17615
Кадис
3:0
Конец матча
Эльче
0'
20' Желтая карточка
Эрнандес Луис
66' Красная карточка
Понсе Эсекель
1:0
80' Гол
Негредо Альваро
2:0
83' Гол
Собрино Рубен
3:0
90' Гол
Лосано Энтони
90'+6

Ход матча

20'
Эрнандес Луис
 
59'
 
Моренте Тете
Милья Пере
63'
 
Понсе Эсекель
Каррильо Гидо
63'
 
Фидель Чавес
Фернандес Хосан
65'
Аларкон Томас
Мари Хосе
 
65'
Чуст Виктор
Хименес Фали
 
66'
 
Понсе Эсекель
73'
Собрино Рубен
Акапо Карлос
 
80'
Негредо Альваро
(Лукас Перес)
1:0
81'
 
Пьятти Пабло
Перес Кике
81'
 
Марконе Иван
Гутьеррес Хосе
83'
Собрино Рубен
(Алекс Фернандес)
2:0
86'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
86'
Карселен Исаак
Лукас Перес
 
90'
Лосано Энтони
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 104
Кадис 66.3% (69)
X 27.9% (29)
Эльче 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
6
Мари
Хосе
8
Алекс
Фернандес
11
Идрисси
Уссама
18
Негредо
Альваро
25
Лукас
Перес
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
21
Маскарель
Омар
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
8
Гутьеррес
Хосе
2
Гумбау
Херард
14
Паласиос
Элибельтон
24
Перес
Кике
10
Милья
Пере
7
Каррильо
Гидо
Кадис
4-4-2
Эльче
3-4-2-1

История личных встреч

Кадис
Эльче

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
5:1
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 7 (2) 0.2
Лукас Перес 5 0.14
Лосано Энтони 5 0.14
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Собрино Рубен 3 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 8 0.23
Бое Лукас 7 0.2
Фидель Чавес 5 (1) 0.14
Моренте Тете 3 0.09
Мохика Хоан 2 0.06
Фернандес Хосан 2 0.06
Бенедетто Дарио 2 0.06
Каррильо Гидо 2 0.06
Бигас Педро 1 0.03
Понсе Эсекель 1 0.03
Роко Энсо 1 0.03
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Йонссон Йенс 3 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 11 0
Роко Энсо 10 0
Фидель Чавес 9 0
Гумбау Херард 7 1
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Мохика Хоан 4 1
Барраган Антонио 5 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Марконе Иван 4 0
Бигас Педро 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Касилья Кико 3 0
Каррильо Гидо 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Понсе Эсекель 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Олаза Лукас 1 0
Перес Кике 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
0
0%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
6
38%
61-75
8
47%
3
19%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
11
46%
12
40%
76-90

Забито

15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
4
27%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
8
40%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
21%
1
5%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Забито

32
36
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 10
4
13%
7
19%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
7
22%
4
11%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
9
28%
11
31%
76-90

Пропущено

48
49
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 28
9
19%
3
6%
1-15
4
8%
8
16%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
5
10%
8
16%
46-60
7
15%
7
14%
61-75
17
35%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0
Эльче
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона 0:0 Заявка 35 19 10 6 63 - 34 67
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис 0:0 Заявка 35 17 8 10 56 - 38 59
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
13. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона 0:0 Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис 0:0 Заявка 18 9 3 6 31 - 20 30
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона 0:0 Заявка 18 8 8 2 29 - 18 32
3. Бетис 0:0 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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    Прогнозы 104
    Кадис 66.3% (69)
    X 27.9% (29)
    Эльче 5.8% (6)
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    Прогнозы на матч Кадис 3:0 Эльче

    Исход игры
    Кадис
    66.3% (69)
    Ничья
    27.9% (29)
    Эльче
    5.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.67% (17)
    Меньше
    83.33% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (42)
    Нет
    58.82% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    46.2% (48)
    1:1 Ничья
    25% (26)
    2:1 Кадис
    13.5% (14)
    0:1 Эльче
    4.8% (5)
    2:0 Кадис
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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