Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Фидель Чавес наказан за толчок Иван Алехо

86' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

83' Г О О О О О О Л - Собрино Рубен из команды Кадис с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

83' Удар от ворот произведет Кадис

79' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

79' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

79' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Лукас Перес из команды Кадис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

77' Удар от ворот произведет Эльче

76' Идрисси Уссама из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Удар от ворот произведет Эльче

73' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Лукас Перес оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Эдгар Бадия перевел мяч на угловой.

72' Иван Алехо из команды Кадис делает неудачный навес.

71' Гумбау Херард наказан за толчок Иван Алехо

70' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Иван Алехо из команды Кадис навешивает в штрафную с рикошетом.

70' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Барраган Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Аларкон Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' УДАЛЕНИЕ! - Понсе Эсекель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

66' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

65' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

65' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хименес Фали получил травму и заменен. Виктор Чуст выходит на поле.

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Эльче

61' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

61' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар, который нанес Иван Алехо, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Эдгар Бадия парировал мяч в поле.

59' Удар от ворот произведет Кадис

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Эльче

56' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

56' Должен был быть гол! Иван Алехо имел отличный шанс, но Эдгар Бадия не дал голу состоятся!

56' Эльче выполняет удар от ворот.

55' Удар от ворот произведет Эльче

54' Негредо Альваро из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

54' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Эльче

52' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

51' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

48' Перес Кике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Иван Алехо из команды Кадис идет с мячом вперед на обострение...

48' Эльче выполняет удар от ворот.

47' Иван Алехо из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

47' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Кадис

47' Сегодняшная посещаемость составляет 17615 болельщиков

46' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля