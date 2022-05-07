Первый тайм

10' Дембеле выполнил диагональную доставку с правого фланга, а Ферран Торрес проскочил мимо мяча на дальней штанге.

9' Сабали вбросит аут на правой бровке на своей половине поля.

8' Депай разыграл левофланговый угловой и навесил на дальнюю штангу, обошлось без опасной ситуации.

7' Ответная атака хозяев, достаточно быстрая, и Хуанми неудачно бьёт из-под Дани Алвеса - левее створа.

6' "Барселона" попыталась что-то сделать в центральной зоне возле линии штрафной, но хорошо сработала оборона "Бетиса".

5' Де Йонг прихватил сзади Гуардадо и не захотел отпускать, логичным следствием чего стала фиксация фола.