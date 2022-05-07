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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Бетис
0:0
Первый тайм: 11'
Барселона
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 113
Бетис 6.2% (7)
X 21.2% (24)
Барселона 72.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Барселона
3.28
3.92
2.37
Все Коэффициенты
Новости
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
13
Нето
Мурара
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
7
Дембеле
Усман
19
Торрес
Ферран
9
Депай
Мемфис
Бетис
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.43
Иглесиас Борха 9 (3) 0.26
Виллиан Жозе 8 (3) 0.23
Фекир Набиль 6 0.17
Морено Алекс 5 0.14
Каналес Серхио 4 0.11
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 11 (4) 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 0.26
Де Йонг Люк 6 0.17
Торрес Ферран 4 (1) 0.11
Араухо Рональд 4 0.11
Де Йонг Френки 3 0.09
Педри 3 0.09
Фати Ансу 3 0.09
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Бускетс Серхио 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Бартра Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Гави 9 1
Альба Жорди 9 0
Бускетс Серхио 9 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Дембеле Усман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
29
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
4
13%
4
14%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Забито

26
34
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
12%
6
18%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
5
19%
4
12%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
9
35%
8
24%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
4
25%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

58
63
29 В 1-м тайме 31
29 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
7
12%
10
16%
1-15
11
19%
11
17%
16-30
11
19%
10
16%
31-45
8
14%
12
19%
46-60
6
10%
6
10%
61-75
15
26%
14
22%
76-90

Пропущено

36
34
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
5
14%
5
15%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
9
25%
5
15%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
9
25%
4
12%
61-75
6
17%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона 0:0 Заявка 35 19 10 6 63 - 34 67
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис 0:0 Заявка 35 17 8 10 56 - 38 59
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
13. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона 0:0 Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис 0:0 Заявка 18 9 3 6 31 - 20 30
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона 0:0 Заявка 18 8 8 2 29 - 18 32
3. Бетис 0:0 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Дембеле выполнил диагональную доставку с правого фланга, а Ферран Торрес проскочил мимо мяча на дальней штанге.
  • 9'
    Сабали вбросит аут на правой бровке на своей половине поля.
  • Угловой
    8'
    Депай разыграл левофланговый угловой и навесил на дальнюю штангу, обошлось без опасной ситуации.
  • 7'
    Ответная атака хозяев, достаточно быстрая, и Хуанми неудачно бьёт из-под Дани Алвеса - левее створа.
  • 6'
    "Барселона" попыталась что-то сделать в центральной зоне возле линии штрафной, но хорошо сработала оборона "Бетиса".
  • Фол, нарушение
    5'
    Де Йонг прихватил сзади Гуардадо и не захотел отпускать, логичным следствием чего стала фиксация фола.
  • 5'
    Длинный заброс от хозяев из глубины поля - Мурара Нето сохраняет концентрацию и вылавливает мяч, летящий под перекладину.
  • 4'
    Об опасных моментах на старте этого матча остаётся только мечтать, команды не форсируют события.
  • 3'
    Каналес сместился в центр с правого фланга и исполнил непонятную передачу за лицевую линию.
  • 2'
    Каталонцы владеют мячом в середине поля, о большом продвижении вперёд речи пока не идёт.
  • 1'
    "Бетис" играет в зелёно-белой форме, а "Барселона" вышла в сине-гранатовых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бетис 0:0 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Барселона

Исход игры
Бетис
7% (8)
Ничья
20.9% (24)
Барселона
72.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
63.37% (64)
Меньше
36.63% (37)
Обе команды забьют
Да
82.18% (83)
Нет
17.82% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
40.9% (47)
1:1 Ничья
16.5% (19)
0:1 Барселона
12.2% (14)
1:3 Барселона
6.1% (7)
0:2 Барселона
3.5% (4)
2:1 Бетис
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Барселона
1.7% (2)
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Бетис
Барселона
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