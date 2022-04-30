Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Барселона
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
25 матчей
16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.44
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.26
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.24
|Фекир Набиль
|6
|0.18
|Морено Алекс
|5
|0.15
|Каналес Серхио
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|11 (4)
|0.32
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9
|0.26
|Де Йонг Люк
|6
|0.18
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.12
|Араухо Рональд
|4
|0.12
|Де Йонг Френки
|3
|0.09
|Педри
|3
|0.09
|Фати Ансу
|3
|0.09
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Бускетс Серхио
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Руибаль Айтор
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Бартра Марк
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Гави
|9
|1
|Альба Жорди
|9
|0
|Бускетс Серхио
|9
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
29
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
4
13%
4
14%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
4
22%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
26
34
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
12%
6
18%
1-15
4
15%
8
24%
16-30
5
19%
4
12%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
9
35%
8
24%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
4
25%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Забито
58
63
29 В 1-м тайме 31
29 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
7
12%
10
16%
1-15
11
19%
11
17%
16-30
11
19%
10
16%
31-45
8
14%
12
19%
46-60
6
10%
6
10%
61-75
15
26%
14
22%
76-90
Пропущено
36
34
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
5
14%
5
15%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
9
25%
5
15%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
9
25%
4
12%
61-75
6
17%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|25
|6
|3
|73 - 29
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|63 - 34
|66
|3.
|Севилья
|Заявка
|34
|17
|13
|4
|50 - 28
|64
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|59 - 41
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 38
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|33 - 32
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 33
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|41 - 34
|51
|9.
|Осасуна
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 45
|45
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 49
|43
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 39
|41
|12.
|Сельта
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|37 - 38
|40
|13.
|Эльче
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 45
|39
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 49
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 37
|36
|16.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|30 - 56
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|30 - 47
|32
|18.
|Гранада
|Заявка
|34
|6
|13
|15
|37 - 57
|31
|19.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|28 - 56
|28
|20.
|Леванте
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|42 - 66
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|17.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 25
|24
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис - Барселона
Исход игры
Бетис
2.9% (1)
Ничья
22.9% (8)
Барселона
74.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (21)
Меньше
36.36% (12)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
1:2 Барселона
45.7% (16)
1:1 Ничья
17.1% (6)
0:1 Барселона
8.6% (3)
0:2 Барселона
8.6% (3)
1:3 Барселона
5.7% (2)
2:2 Ничья
5.7% (2)
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