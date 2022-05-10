Мориба слева сместился немного к центру и с двадцати трёх метров низом пробил в ближний угол. Силва прилёг на газон и забрал мяч в руки,

Фулкье в центре поля подтолкнул в спину Фекира.

Песселья оказался в офсайде при подаче Каналеса слева со штрафного.

Каналес у центрального круга прихватил руками за футболку убегавшего Морибу и получил жёлтую карточку.

Фекир разыграл угловой удар с Каналесом. Мамарджашвили забрал мяч в руки после навеса Серхио слева к воротам.

Альдерете перед штрафной площадью сбил Гидо и получил жёлтую карточку. Восемнадцать метров до ворот.

Каналес со штрафного пробил в левый угол. Мамардашвили смог отбить мяч.

Рачич с двадцати трёх метров справа пробил низом рядом с ближней штангой.

Фекир справа с двадцати двух метров пробил в Мамардашвили.

Корреа на фланге толкнул в спину Морено.

Хиль слева получил пас на ход при выходе к воротам. Силва вовремя вышел навстречу Бриану и забрал мяч в руки.

Фекир справа покатил мяч в центр на Карвалью, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Рачич.

Хиль справа пас в штрафную площадь на Солера отдал немного сильно. Карлдос догнал мяч уже за пределами поля.

Песселья перед штрафной площадью сбил Морибу. Двадцать четыре метра до ворот.

Силва забрал мяч в руки после навеса Васкеса слева к воротам.

Хиль на левом фланге забрался в офсайд.

Родри слева убежал вперёд, но его настиг Дьякаби и не позволил нанести удар по воротам.

18' Фулкье справа навес к дальней штанге исполнил сильно. Дуро не смог достать мяч.

17' Корреа не достал мяч головой после подачи Дуро слева.

16' Фулкье на фланге аккуратно отобрал мяч у Фекира.

15' В стартовые минуты небольшое преимущество на стороне "Бетиса". Гости больше с мячом проводят на чужой половине поля, но воротам угрожают очень редко.

14' Рачич разбил нос в столкновении с Карвалью. Медики вышли на поле.

13' Фекир от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

12' Хиль на правом фланге забежал в офсайд.

11' Карвалью в центре поля сбил Хиля.

10' Морено слева прошёл трёх соперников, но его навес к воротам прервал Дьякаби.

9' Фекир от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда никто из партнёров не смог нанести удар по воротам.

8' Морено слева ушёл от Фулкье и прострелил в штрафную площадь. Дьякаби перехватил мяч.

7' Каналес ещё раз оказался в офсайде.

6' Мориба у чужой штрафной площади врезал по ногам Карвалью.

5' Дуро слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Силва прилёг на газон и забрал мяч в руки.

4' Каналес слева забрался в офсайд.

3' Корреа в центре поля нарушил правила.

2' "Валенсия" играет в белых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах, "Бетис" - в синей форме с белыми полосами по бокам.