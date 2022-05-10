Стадион: Месталья
31' Желтая карточкаАльдерете Омар
45' Желтая карточкаКаналес Серхио
Ход матча
31'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
21
Хиль
Бриан
19
Дуро
Уго
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль БрианНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Бетис
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.31
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.31
|Дуро Уго
|7
|0.19
|Макси Гомес
|3
|0.08
|Гайя Хосе
|2
|0.06
|Габриэль Паулиста
|2
|0.06
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.42
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.25
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.22
|Фекир Набиль
|6
|0.17
|Морено Алекс
|5
|0.14
|Каналес Серхио
|4
|0.11
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Бартра Марк
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|14
|0
|Гильямон Уго
|10
|2
|Дьякаби Муктар
|11
|0
|Гайя Хосе
|7
|2
|Фулкье Димитри
|10
|0
|Мориба Илайкс
|7
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Андре Маркос
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|8
|1
|Фекир Набиль
|7
|1
|Каналес Серхио
|7
|0
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Карвалью Вилльям
|6
|0
|Руибаль Айтор
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Морено Алекс
|3
|1
|Гуардадо Андрес
|4
|0
|Бартра Марк
|4
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Акуоку Поль
|2
|1
|Миранда Хуан
|3
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
26
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
8
31%
9
35%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Забито
20
33
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
10%
4
12%
1-15
3
15%
7
21%
16-30
4
20%
6
18%
31-45
5
25%
4
12%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
3
15%
7
21%
76-90
Пропущено
29
21
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
8
28%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Забито
46
59
19 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
11%
7
12%
1-15
6
13%
11
19%
16-30
8
17%
11
19%
31-45
11
24%
8
14%
46-60
5
11%
6
10%
61-75
11
24%
16
27%
76-90
Пропущено
48
38
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
8
17%
5
13%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
6
13%
3
8%
46-60
9
19%
9
24%
61-75
12
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0
Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|36
|17
|8
|11
|57 - 40
|59
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|36
|10
|15
|11
|45 - 49
|45
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|5
|9
|4
|24 - 21
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 18
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Бетис
Исход игры
Валенсия
29.6% (37)
Ничья
40.8% (51)
Бетис
29.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
31.68% (32)
Меньше
68.32% (69)
Обе команды забьют
Да
72.28% (73)
Нет
27.72% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (41)
2:1 Валенсия
13.6% (17)
1:2 Бетис
11.2% (14)
0:1 Бетис
6.4% (8)
1:0 Валенсия
6.4% (8)
2:0 Валенсия
4.8% (6)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Бетис
1.6% (2)
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