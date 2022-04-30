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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Бетис
Прогнозы 33
Валенсия 54.5% (18)
X 30.3% (10)
Бетис 15.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Бетис
3.75
3.56
2.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Бетис

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.31
Солер Карлос 11 (7) 0.31
Дуро Уго 7 0.2
Макси Гомес 3 0.09
Гайя Хосе 2 0.06
Габриэль Паулиста 2 0.06
Альдерете Омар 2 0.06
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.43
Иглесиас Борха 9 (3) 0.26
Виллиан Жозе 8 (3) 0.23
Фекир Набиль 6 0.17
Морено Алекс 5 0.14
Каналес Серхио 4 0.11
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Бартра Марк 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 10 2
Альдерете Омар 13 0
Дьякаби Муктар 11 0
Гайя Хосе 7 2
Фулкье Димитри 10 0
Мориба Илайкс 7 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 8 1
Фекир Набиль 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Карвалью Вилльям 6 0
Руибаль Айтор 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Морено Алекс 3 1
Гуардадо Андрес 4 0
Бартра Марк 4 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Акуоку Поль 2 1
Миранда Хуан 3 0
Виктор Руис 2 0
Браво Клаудио 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
26
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
6
23%
4
15%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
8
31%
9
35%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Забито

20
33
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
10%
4
12%
1-15
3
15%
7
21%
16-30
4
20%
6
18%
31-45
5
25%
4
12%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
3
15%
7
21%
76-90

Пропущено

29
21
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
8
28%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
7
24%
6
29%
76-90

Забито

46
59
19 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
11%
7
12%
1-15
6
13%
11
19%
16-30
8
17%
11
19%
31-45
11
24%
8
14%
46-60
5
11%
6
10%
61-75
11
24%
16
27%
76-90

Пропущено

48
38
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
8
17%
5
13%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
6
13%
3
8%
46-60
9
19%
9
24%
61-75
12
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0
Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 25 6 3 73 - 29 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 34 17 13 4 50 - 28 64
4. Атлетико М Заявка 34 18 7 9 59 - 41 61
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
8. Вильярреал Заявка 34 14 10 10 54 - 33 52
9. Осасуна Заявка 34 12 9 13 35 - 45 45
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 34 11 8 15 35 - 39 41
13. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
14. Эспаньол Заявка 34 10 9 15 37 - 49 39
15. Хетафе Заявка 34 8 12 14 31 - 37 36
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
5. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
8. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 17 7 5 5 21 - 15 26
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
6. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
7. Осасуна Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Валенсия 54.5% (18)
    X 30.3% (10)
    Бетис 15.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Бетис
    3.75
    3.56
    2.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Бетис

    Исход игры
    Валенсия
    54.5% (18)
    Ничья
    30.3% (10)
    Бетис
    15.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (24)
    Нет
    27.27% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    27.3% (9)
    1:1 Ничья
    27.3% (9)
    1:2 Бетис
    15.2% (5)
    2:0 Валенсия
    15.2% (5)
    1:0 Валенсия
    12.1% (4)
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    Валенсия
    Бетис
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