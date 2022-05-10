Главным арбитром на этот матч назначен Хосе Санчес Мартинес. Помогать ему на бровках будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервным арбитром на этот матч назначен Хуан Антонио Кампос Салинас.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 36-го тура чемпионата Испании между "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.