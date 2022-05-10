Стадион: Нуэво Лос Карменес
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
24
Узуни
Мюрто
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Узуни МюртоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнЗащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аресо МатиасНападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
Главный тренер: Каранка Айтор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Атлетик Б
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|10
|0.29
|Суарес Луис III
|8
|0.23
|Пуэртас Антонио
|6
|0.17
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|Милья Луис
|3 (3)
|0.09
|Эскудеро Серхио
|2
|0.06
|Санчес Герман
|2
|0.06
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Виктор Диаз
|1
|0.03
|Узуни Мюрто
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кини Марин
|0
|0
|Петрович Ньегош
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8 (1)
|0.23
|Сансет Ойян
|6
|0.17
|Гарсия Рауль
|6
|0.17
|Муньяин Икер
|4 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.09
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Весга Микель
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|10
|1
|Кини Марин
|10
|0
|Дуарте Домингуш
|6
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Виктор Диаз
|5
|0
|Петрович Ньегош
|5
|0
|Суарес Луис III
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Эскудеро Серхио
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|Милья Луис
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Видаль Молина
|2
|0
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|8
|2
|Гарсия Дани
|9
|0
|Беренгер Алекс
|8
|0
|Йерай Альварес
|6
|0
|Весга Микель
|4
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Венседор Унай
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Петхарроман Алекс
|4
|0
|Муньяин Икер
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Унай Симон
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
9
41%
2
13%
76-90
Пропущено
28
15
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
5
18%
3
20%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
9
32%
4
27%
76-90
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
4
18%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
8
36%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
21
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
10%
9
43%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
5
24%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
4
19%
76-90
Забито
44
39
15 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
6
14%
6
15%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
3
7%
5
13%
31-45
3
7%
4
10%
46-60
9
20%
9
23%
61-75
17
39%
9
23%
76-90
Пропущено
58
36
24 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 14
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
6
10%
10
28%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
10
17%
8
22%
31-45
13
22%
4
11%
46-60
7
12%
2
6%
61-75
14
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4
Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|36
|17
|8
|11
|57 - 40
|59
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|36
|10
|15
|11
|45 - 49
|45
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|5
|9
|4
|24 - 21
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 18
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада - Атлетик Б
Исход игры
Гранада
10.4% (12)
Ничья
33.9% (39)
Атлетик Б
55.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
67.31% (70)
Нет
32.69% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (35)
1:2 Атлетик Б
22.6% (26)
0:1 Атлетик Б
20.9% (24)
1:0 Гранада
5.2% (6)
2:1 Гранада
3.5% (4)
0:2 Атлетик Б
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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