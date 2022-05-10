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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Гранада
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 107
Гранада 10.3% (11)
X 34.6% (37)
Атлетик Б 55.1% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Атлетик Б
3.76
3.62
2.31
Все Коэффициенты
Новости
1
Машимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
35
Кольядо
Алекс
24
Узуни
Мюрто
23
Видаль
Молина
11
Мачис
Дарвин
1
Унай
Симон
2
Петхарроман
Алекс
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
7
Беренгер
Алекс
6
Весга
Микель
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
20
Вильялибре
Асьер
9
Уильямс
Иньяки
Гранада
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Атлетик Б

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:0
КК
2:1
КК
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
2:2
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 10 0.29
Суарес Луис III 8 0.23
Пуэртас Антонио 6 0.17
Мачис Дарвин 4 0.11
Милья Луис 3 (3) 0.09
Эскудеро Серхио 2 0.06
Санчес Герман 2 0.06
Рочина Рубен 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Виктор Диаз 1 0.03
Узуни Мюрто 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кини Марин 0 0
Петрович Ньегош 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 (1) 0.23
Сансет Ойян 6 0.17
Гарсия Рауль 6 0.17
Муньяин Икер 4 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.09
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Весга Микель 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Герман 10 1
Кини Марин 10 0
Дуарте Домингуш 6 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Виктор Диаз 5 0
Петрович Ньегош 5 0
Суарес Луис III 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Эскудеро Серхио 4 0
Пуэртас Антонио 4 0
Милья Луис 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Видаль Молина 2 0
Мачис Дарвин 2 0
Абрам Луис 2 0
Этеки Ян 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Ариас Сантьяго 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 8 2
Гарсия Дани 9 0
Беренгер Алекс 8 0
Йерай Альварес 6 0
Весга Микель 4 1
Де Маркос Оскар 5 0
Саррага Ойер 5 0
Уильямс Иньяки 4 0
Венседор Унай 4 0
Уильямс Нико 4 0
Петхарроман Алекс 4 0
Муньяин Икер 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Унай Симон 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Юри Берчиче 2 0
Нуньес Унай 2 0
Сансет Ойян 2 0
Морсильо Хон 2 0
Вивиан Даниэль 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
27%
3
20%
61-75
9
41%
2
13%
76-90

Пропущено

28
15
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
5
18%
3
20%
16-30
4
14%
3
20%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
9
32%
4
27%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
4
18%
5
21%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
8
36%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
21
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
10%
9
43%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
5
24%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Забито

44
39
15 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
6
14%
6
15%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
3
7%
5
13%
31-45
3
7%
4
10%
46-60
9
20%
9
23%
61-75
17
39%
9
23%
76-90

Пропущено

58
36
24 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 14
21 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
6
10%
10
28%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
10
17%
8
22%
31-45
13
22%
4
11%
46-60
7
12%
2
6%
61-75
14
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Гранада 2:6 Гранада - Сельта 1:1 Атлетико М - Гранада 0:0 Гранада - Леванте 1:4
Севилья - Гранада 4:2 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2022, осталось 1 час 54 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 107
    Гранада 10.3% (11)
    X 34.6% (37)
    Атлетик Б 55.1% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Атлетик Б
    3.76
    3.62
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Гранада - Атлетик Б

    Исход игры
    Гранада
    10.9% (12)
    Ничья
    34.5% (38)
    Атлетик Б
    54.5% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (34)
    Меньше
    66% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (68)
    Нет
    32% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (34)
    1:2 Атлетик Б
    23.6% (26)
    0:1 Атлетик Б
    20.9% (23)
    1:0 Гранада
    5.5% (6)
    2:1 Гранада
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Атлетик Б
    1.8% (2)
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    Гранада
    Атлетик Б
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