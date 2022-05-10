Первый тайм

19' С угла поля навесил Аспас в центр штрафной на Айду, но тот в борьбе с Тер Штегеном нарушил правила.

18' Прорвался Мендес по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

17' Мягко забросил на чужую половину поля Депай на ход Торресу, но тот нарушил правила в борьбе против Айду.

16' С левого фланга Мендес навесил в штрафную на Аспаса, но тому помешал пробить по воротам Араухо.

15' На фланге получил по ногам Васкес в подкате от Депая. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сельты".

14' Идеальный пас Суарес вырезал в штрафную на ход Аспасу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".