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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Барселона
0:0
Первый тайм: 20'
Сельта
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 129
Барселона 95.3% (123)
X 2.3% (3)
Сельта 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Сельта
1.46
5.65
8.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
9
Депай
Мемфис
19
Торрес
Ферран
25
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
Барселона
4-2-3-1
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Барселона
Сельта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 11 (4) 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 0.25
Де Йонг Люк 6 0.17
Торрес Ферран 4 (1) 0.11
Араухо Рональд 4 0.11
Фати Ансу 4 0.11
Де Йонг Френки 3 0.08
Педри 3 0.08
Альба Жорди 2 0.06
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Бускетс Серхио 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 17 (3) 0.47
Мина Сантьяго 7 0.19
Браис Мендес 4 0.11
Денис Суарес 3 0.08
Серви Франко 3 0.08
Тьяго Гальярдо 2 0.06
Нолито Агудо 2 0.06
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Гави 9 1
Бускетс Серхио 10 0
Альба Жорди 9 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Алвес Даниэл 2 1
Хави Эрнандес 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Дембеле Усман 3 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 9 0
Тапия Ренато 9 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Галан Хави 6 0
Мурильо Джейсон 5 0
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
16
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 27
6
18%
3
19%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
6
38%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
8
24%
1
6%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Забито

31
25
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
4
13%
5
20%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
3
10%
6
24%
61-75
8
26%
5
20%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
7
30%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Забито

65
41
31 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 16
6 Не забивали 14
10
15%
8
20%
1-15
11
17%
2
5%
16-30
10
15%
8
20%
31-45
12
18%
7
17%
46-60
6
9%
10
24%
61-75
16
25%
6
15%
76-90

Пропущено

35
38
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
9
24%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
7
20%
9
24%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
11
31%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2
Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона 0:0 Заявка 36 20 10 6 65 - 35 70
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта 0:0 Заявка 36 11 11 14 41 - 38 44
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Гранада 1:0 Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Барселона 0:0 Заявка 18 11 3 4 34 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б 0:1 Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
15. Сельта 0:0 Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Гранада 1:0 Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона 0:0 Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Сельта 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 15 22
9. Атлетик Б 0:1 Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
10. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада 1:0 Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 19'
    С угла поля навесил Аспас в центр штрафной на Айду, но тот в борьбе с Тер Штегеном нарушил правила.
  • Угловой
    18'
    Прорвался Мендес по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 17'
    Мягко забросил на чужую половину поля Депай на ход Торресу, но тот нарушил правила в борьбе против Айду.
  • 16'
    С левого фланга Мендес навесил в штрафную на Аспаса, но тому помешал пробить по воротам Араухо.
  • 15'
    На фланге получил по ногам Васкес в подкате от Депая. Штрафной удар исполнять будут игроки "Сельты".
  • 14'
    Идеальный пас Суарес вырезал в штрафную на ход Аспасу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 13'
    По флангу забросил Альба на ход Торресу, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
  • 12'
    Ворвался в штрафную соперника Аспас и забросил на ход Тьяго, но тот не смог в падении дотянуться до мяча.
  • Офсайд
    11'
    Тонким пасом Серви запустил в штрафную соперника Суареса, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 9'
    Депай предложил себя, но партнёры проигнорировали открытого футболиста. Как-то много брака у "Барселоны".
  • 8'
    "Барселона" в последние пару минут попыталась просто перехватить мяч, чтобы подержать его у себя.
  • 6'
    Пока что матч проходит под диктовку гостевой команды, но опасных моментов у нас нет.
  • Угловой
    5'
    Угловой разыграли гости, но ничего интересного создать у них не получилось.
  • 4'
    Серви поторопился с передачей, мяч стал лёгкой добычей для защитника "Барселоны".
  • Фол, нарушение
    3'
    Де Йонг нарушил правила, не дав гостевой команде развернуть свою атаку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      "Сельта", начавшая игру с центра поля, не сумела довести атаку даже до чужой штрафной. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Сельта

    Исход игры
    Барселона
    95.4% (125)
    Ничья
    2.3% (3)
    Сельта
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (58)
    Меньше
    44.23% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (54)
    Нет
    48.08% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    29% (38)
    2:0 Барселона
    25.2% (33)
    3:1 Барселона
    9.2% (12)
    1:0 Барселона
    8.4% (11)
    3:0 Барселона
    3.8% (5)
    3:2 Барселона
    1.5% (2)
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    Барселона
    Сельта
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