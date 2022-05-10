Стадион: Камп Ноу
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Сельта
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|11 (4)
|0.31
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9
|0.25
|Де Йонг Люк
|6
|0.17
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.11
|Араухо Рональд
|4
|0.11
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|Педри
|3
|0.08
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Бускетс Серхио
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|17 (3)
|0.47
|Мина Сантьяго
|7
|0.19
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Денис Суарес
|3
|0.08
|Серви Франко
|3
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.06
|Нолито Агудо
|2
|0.06
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Гави
|9
|1
|Бускетс Серхио
|10
|0
|Альба Жорди
|9
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Алвес Даниэл
|2
|1
|Хави Эрнандес
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|9
|0
|Тапия Ренато
|9
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Браис Мендес
|7
|0
|Галан Хави
|6
|0
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Серви Франко
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Пейнадо Франсиско
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
16
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 27
6
18%
3
19%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
6
38%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
8
24%
1
6%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
25%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Забито
31
25
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
4
13%
5
20%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
7
23%
5
20%
46-60
3
10%
6
24%
61-75
8
26%
5
20%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
7
30%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
4
17%
76-90
Забито
65
41
31 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 16
6 Не забивали 14
10
15%
8
20%
1-15
11
17%
2
5%
16-30
10
15%
8
20%
31-45
12
18%
7
17%
46-60
6
9%
10
24%
61-75
16
25%
6
15%
76-90
Пропущено
35
38
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
5
14%
2
5%
1-15
3
9%
9
24%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
7
20%
9
24%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
11
31%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2
Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|36
|20
|10
|6
|65 - 35
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|36
|11
|11
|14
|41 - 38
|44
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Гранада
|1:0 Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|34 - 16
|36
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Гранада
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 15
|22
|9.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|1:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Сельта
Исход игры
Барселона
95.4% (125)
Ничья
2.3% (3)
Сельта
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (58)
Меньше
44.23% (46)
Обе команды забьют
Да
51.92% (54)
Нет
48.08% (50)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29% (38)
2:0 Барселона
25.2% (33)
3:1 Барселона
9.2% (12)
1:0 Барселона
8.4% (11)
3:0 Барселона
3.8% (5)
3:2 Барселона
1.5% (2)
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