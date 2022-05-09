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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Сосьедад
 
Позже
Кадис
Прогнозы 39
Реал Сосьедад 92.3% (36)
X 2.6% (1)
Кадис 5.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Кадис
1.72
4.08
6.21
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Сосьедад
Кадис

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:1
С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (4) 0.26
Исак Александр 5 (2) 0.14
Ариц Элустондо 4 0.11
Мерино Микель 3 0.09
Сорлот Александр 3 0.09
Сильва Давид 2 0.06
Лобете Хулен 2 0.06
Янузай Аднан 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 1 0.03
Барренечеа Андер 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Рафинья Алькантара 1 0.03
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 7 (2) 0.2
Лосано Энтони 5 0.14
Лукас Перес 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Собрино Рубен 3 0.09
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 7 0
Субельдия Игор 6 0
Янузай Аднан 5 0
Сальдуа Хосеба 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Исак Александр 5 0
Сильва Давид 3 1
Ариц Элустондо 3 1
Муньос Айхен 3 1
Рико Диего 4 0
Горосабел Андони 4 0
Субименди Мартин 4 0
Порту Кристиан 3 0
Сорлот Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Оярсабаль Микель 0 1
Рафинья Алькантара 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 7 1
Лосано Энтони 8 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 6 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Йонссон Йенс 3 0
Собрино Рубен 3 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Чуст Виктор 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

7
24
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
1
14%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
2
8%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
2
29%
6
25%
76-90

Забито

22
17
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
6
27%
8
47%
76-90

Пропущено

27
24
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
10
37%
11
46%
76-90

Забито

34
32
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
4
12%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
21%
7
22%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
9
26%
9
28%
76-90

Пропущено

34
48
10 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 23
4
12%
9
19%
1-15
1
3%
4
8%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
6
18%
7
15%
61-75
12
35%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1
Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2022, осталось 2 дня 15 часов 37 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Реал Сосьедад 92.3% (36)
    X 2.6% (1)
    Кадис 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Кадис
    1.72
    4.08
    6.21
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Кадис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    92.3% (36)
    Ничья
    2.6% (1)
    Кадис
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    35.9% (14)
    2:0 Реал Сосьедад
    33.3% (13)
    1:0 Реал Сосьедад
    20.5% (8)
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    Реал Сосьедад
    Кадис
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