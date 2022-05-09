Стадион: Аноэта
Позже
История личных встреч
Реал Сосьедад
Кадис
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.26
|Исак Александр
|5 (2)
|0.14
|Ариц Элустондо
|4
|0.11
|Мерино Микель
|3
|0.09
|Сорлот Александр
|3
|0.09
|Сильва Давид
|2
|0.06
|Лобете Хулен
|2
|0.06
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|Барренечеа Андер
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Рафинья Алькантара
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|7 (2)
|0.2
|Лосано Энтони
|5
|0.14
|Лукас Перес
|3
|0.09
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.09
|Собрино Рубен
|3
|0.09
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|7
|0
|Субельдия Игор
|6
|0
|Янузай Аднан
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Исак Александр
|5
|0
|Сильва Давид
|3
|1
|Ариц Элустондо
|3
|1
|Муньос Айхен
|3
|1
|Рико Диего
|4
|0
|Горосабел Андони
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Порту Кристиан
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|1
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|7
|1
|Лосано Энтони
|8
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Чуст Виктор
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
7
24
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
1
14%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
2
29%
2
8%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
2
29%
6
25%
76-90
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
6
27%
8
47%
76-90
Пропущено
27
24
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
10
37%
11
46%
76-90
Забито
34
32
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 13
11 Не забивали 13
4
12%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
7
21%
7
22%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
9
26%
9
28%
76-90
Пропущено
34
48
10 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 23
4
12%
9
19%
1-15
1
3%
4
8%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
6
18%
7
15%
61-75
12
35%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1
Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|73 - 30
|81
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|65 - 35
|69
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|14
|4
|51 - 29
|65
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|60 - 41
|64
|5.
|Бетис
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|57 - 40
|58
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|34 - 34
|56
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|55 - 34
|53
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|41 - 34
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|36 - 46
|46
|10.
|Валенсия
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|45 - 49
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|41 - 38
|43
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 39
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|38 - 50
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|37 - 48
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|31 - 37
|37
|16.
|Кадис
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|33 - 47
|35
|17.
|Гранада
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|43 - 59
|34
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|32 - 62
|32
|19.
|Леванте
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|44 - 67
|29
|20.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|28 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|38 - 13
|40
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 17
|38
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 16
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 13
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Эльче
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 18
|24
|13.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|24 - 21
|23
|15.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 19
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|19.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 15
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 18
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|17.
|Леванте
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|19 - 38
|10
|18.
|Мальорка
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|14 - 38
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 32
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Кадис
Исход игры
Реал Сосьедад
92.3% (36)
Ничья
2.6% (1)
Кадис
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
35.9% (14)
2:0 Реал Сосьедад
33.3% (13)
1:0 Реал Сосьедад
20.5% (8)
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