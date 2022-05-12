Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 7945
1:4
Второй тайм: 74'
0:1
3' ГолПедраса Альфонсо
1:1
21' ГолГвардиола Серхи
1:2
27' ГолФойт Хуан
30' Желтая карточкаМараш Никола
1:3
38' ГолАлькасер Пако
1:4
45' ГолТоррес Пау
45' Желтая карточкаГарсия Альваро
45' Желтая карточкаКомесанья Санти
61' Undefined phrase: football_event_Катена Алехандро
62' Желтая карточкаУнаи Эмери
62' Желтая карточкаРульи Херонимо
Ход матча
3'
21'
1:1
27'
1:2
30'
38'
45'
1:4
45'
45'
61'
62'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
20
Балью
Иван
12
Лопес
Унаи
10
Бебе
Тьягу
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Силла МамадуНападающий
-
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Вильярреал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|7
|0.19
|Гарсия Альваро III
|6
|0.17
|Фалькао Радамель
|6
|0.17
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.08
|Нтекья Ранди
|3
|0.08
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|10 (3)
|0.28
|Морено Херард
|9 (1)
|0.25
|Тригерос Мануэль
|6
|0.17
|Пино Йереми
|6
|0.17
|Диа Булайе
|5
|0.14
|Торрес Пау II
|5
|0.14
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|Морено Альберто
|3
|0.08
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Педраса Альфонсо
|2
|0.06
|Алькасер Пако
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|13
|0
|Комесанья Санти
|11
|1
|Балью Иван
|10
|1
|Катена Алехандро
|8
|0
|Валентин Оскар
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Гарсия Альваро III
|6
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Мараш Никола
|4
|0
|Лопес Унаи
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Эрнандес Марио
|3
|0
|Суарес Марио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Орье Серж
|4
|0
|Чуквезе Саму
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Унаи Эмери
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 27
3
14%
1
6%
1-15
7
32%
2
12%
16-30
2
9%
5
29%
29%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
38
7 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
3
23%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
3
23%
8
21%
31-45
1
8%
5
13%
46-60
2
15%
3
8%
61-75
3
23%
11
29%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
8%
3
18%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Забито
35
55
19 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 15
15 Не забивали 11
6
17%
7
13%
1-15
8
23%
7
13%
16-30
5
14%
13
24%
31-45
3
9%
7
13%
46-60
5
14%
5
9%
61-75
8
23%
16
29%
29%
76-90
Пропущено
39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
4
10%
5
15%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
9
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|73 - 30
|82
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|68 - 36
|72
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 41
|67
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|51 - 29
|66
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|60 - 40
|61
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|37 - 34
|59
|7.
|Вильярреал
|4:1 Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 35
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|41 - 35
|52
|9.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|37 - 47
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|45 - 52
|44
|11.
|Сельта
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 41
|43
|12.
|Райо Вальекано
|1:4 Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 43
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|39 - 52
|40
|14.
|Эльче
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|37 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|32 - 38
|38
|16.
|Гранада
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|44 - 59
|37
|17.
|Кадис
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|33 - 50
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|8
|9
|19
|32 - 62
|33
|19.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|30 - 61
|31
|20.
|Леванте
|0:0 Заявка
|36
|6
|12
|18
|44 - 67
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|38 - 13
|41
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|4:1 Заявка
|18
|10
|6
|2
|39 - 16
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|32 - 22
|29
|10.
|Райо Вальекано
|1:4 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 17
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|12.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|13.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|14.
|Мальорка
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 24
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 24
|23
|16.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 23
|22
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 29
|19
|20.
|Кадис
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|18 - 23
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|35 - 17
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|31 - 19
|34
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|16 - 12
|27
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|6.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 27
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 18
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|4:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 30
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 30
|15
|15.
|Райо Вальекано
|1:4 Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 26
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|17.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 41
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:4 Вильярреал
Исход игры
Райо Вальекано
8.4% (10)
Ничья
31.1% (37)
Вильярреал
60.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
32.8% (39)
1:1 Ничья
24.4% (29)
0:1 Вильярреал
15.1% (18)
1:0 Райо Вальекано
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Вильярреал
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Райо Вальекано
1.7% (2)
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