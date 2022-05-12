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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 7945
Райо Вальекано
1:4
Второй тайм: 74'
Вильярреал
0'
0:1
3' Гол
Педраса Альфонсо
1:1
21' Гол
Гвардиола Серхи
1:2
27' Гол
Фойт Хуан
30' Желтая карточка
Мараш Никола
1:3
38' Гол
Алькасер Пако
1:4
45' Гол
Торрес Пау
45' Желтая карточка
Гарсия Альваро
45' Желтая карточка
Комесанья Санти
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Катена Алехандро
62' Желтая карточка
Унаи Эмери
62' Желтая карточка
Рульи Херонимо
74'

Ход матча

3'
0:1
Педраса Альфонсо
(Парехо Даниэль)
21'
Гвардиола Серхи
1:1
27'
1:2
Фойт Хуан
(Торрес Пау II)
30'
Мараш Никола
 
38'
1:3
Алькасер Пако
(Педраса Альфонсо)
45'
1:4
Торрес Пау
(Парехо Даниэль)
45'
Гарсия Альваро
 
45'
Комесанья Санти
 
46'
 
Джексон Николас
Ло Чельсо Джовани
59'
Силла Мамаду
Бебе Тьягу
 
59'
Фалькао Радамель
Гвардиола Серхи
 
59'
Нтекья Ранди
Мараш Никола
 
61'
Катена Алехандро
 
62'
 
Унаи Эмери
62'
 
Рульи Херонимо
66'
 
Диа Булайе
Алькасер Пако
67'
 
Манди Аисса
Торрес Пау
73'
 
Марио Гаспар
Фойт Хуан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Райо Вальекано 8.4% (10)
X 31.1% (37)
Вильярреал 60.5% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Вильярреал
85.37
3.78
1.88
Все Коэффициенты
Новости
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
12
Лопес
Унаи
10
Бебе
Тьягу
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
17
Ло
Чельсо
Джовани
14
Тригерос
Мануэль
9
Алькасер
Пако
Райо Вальекано
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Вильярреал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 7 0.19
Гарсия Альваро III 6 0.17
Фалькао Радамель 6 0.17
Трехо Оскар 3 (3) 0.08
Нтекья Ранди 3 0.08
Паласон Иси 2 0.06
Катена Алехандро 2 0.06
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.28
Морено Херард 9 (1) 0.25
Тригерос Мануэль 6 0.17
Пино Йереми 6 0.17
Диа Булайе 5 0.14
Торрес Пау II 5 0.14
Чуквезе Саму 3 0.08
Морено Альберто 3 0.08
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Педраса Альфонсо 2 0.06
Алькасер Пако 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 13 0
Комесанья Санти 11 1
Балью Иван 10 1
Катена Алехандро 8 0
Валентин Оскар 8 0
Паласон Иси 7 0
Гарсия Альваро III 6 0
Сисс Пате 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Мараш Никола 4 0
Лопес Унаи 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Суарес Марио 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Унаи Эмери 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 27
3
14%
1
6%
1-15
7
32%
2
12%
16-30
2
9%
5
29%
29%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
38
7 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
3
23%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
3
23%
8
21%
31-45
1
8%
5
13%
46-60
2
15%
3
8%
61-75
3
23%
11
29%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
8%
3
18%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Забито

35
55
19 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 15
15 Не забивали 11
6
17%
7
13%
1-15
8
23%
7
13%
16-30
5
14%
13
24%
31-45
3
9%
7
13%
46-60
5
14%
5
9%
61-75
8
23%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
4
10%
5
15%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
9
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 36 25 7 4 73 - 30 82
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Атлетико М Заявка 36 20 7 9 62 - 41 67
4. Севилья Заявка 36 17 15 4 51 - 29 66
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 11 9 37 - 34 59
7. Вильярреал 4:1 Заявка 36 15 11 10 59 - 35 56
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 36 12 11 13 37 - 47 47
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано 1:4 Заявка 36 11 9 16 36 - 43 42
13. Эспаньол Заявка 36 10 10 16 39 - 52 40
14. Эльче Заявка 36 10 9 17 37 - 50 39
15. Хетафе Заявка 36 8 14 14 32 - 38 38
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 36 7 14 15 33 - 50 35
18. Мальорка Заявка 36 8 9 19 32 - 62 33
19. Алавес Заявка 36 8 7 21 30 - 61 31
20. Леванте 0:0 Заявка 36 6 12 18 44 - 67 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 12 5 1 38 - 13 41
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 4:1 Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано 1:4 Заявка 18 8 5 5 24 - 17 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
13. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
14. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
7. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 4:1 Заявка 18 5 5 8 20 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано 1:4 Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 5 11 19 - 38 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 60'
    Альваро Гарсия выполняет навес в штрафную, но Этьен Капу вновь не оставляет шансов на угрозу своих ворот сопернику.
  • Угловой
    59'
    Санти Комесанья выполняет угловой удар, подача получилась на ближнюю штангу, где Этьен Капу уверенно выносит мяч, предотвращая опасность своим воротам.
  • Офсайд
    57'
    Пако Алькасер оказался в положении вне игры после отличной передачи с центра поля.
  • 56'
    Игра продолжается, тем временем Фран Гарсия выполнил опасный заброс в штрафную, где Альфонсо Педраса отводит угрозу от своих ворот вынесом мяча.
  • Травма, повреждение
    54'
    Альваро Гарсия лежит на газоне, ему будет оказана медицинская помощь.
  • 53'
    Унаи Лопес был близок к забитому мячу, после удара головой, но голкипер оказался на месте и не позволил попасть в ворота.
  • 51'
    Серхио Гвардиола наносит удар по воротам, но мяч заблокирован защитниками и момент упущен.
  • 50'
    Иван Баллиу выполняет отличный навес в штрафную, но мяч уверенно выносит Рауль Альбиоль.
  • Замена
    48'
    Замена; Джованни Ло Чельсо уходит с поля и его заменит N. Jackson.
  • Желтая карточка
    47'
    Стоит отметить, что под занавес первого тайма была выдана жёлтая карточка Санти Комесанья за разговоры с арбитром.
  • Второй тайм начался
    46'
    Мы продолжаем. Второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 1:4 "Вильярреал" громит "Райо Валекано" надеемся на сопротивление во втором тайме.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавляет одну минуту к первому тайму.
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:4 Пау Торрес.
    Даниэль Парехо выполнил подачу со штрафного, а Торрес замкнул передачу ударом в дальний угол, без шансов для вратаря.
  • Фол, нарушение
    42'
    Унаи Лопес нарушает правила против Джованни Ло Чельсо в центре поля. Судья останавливает игру.
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    • Фол, нарушение
      41'
       Ману Тригерос нарушает правила против Унаи Лопес. Судья фиксирует фол за подножку в центре поля.
    • 40'
      Бебе останавливает очень перспективную атаку своих оппонентов и заслуживает аплодисментов от своих болельщиков.
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:3. Пако Алькасер
      Увеличивают своё преимущество гости забивают ещё один мяч, в этот раз отличился Пако Алькасер, забив точно в дальний угол.
    • 37'
      Альфонсо Педраса разогнал атаку и сделал прострельную передачу в штрафную, но Никола Мараш выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.
    • Фол, нарушение
      36'
      Серхио Гвардиола нарушил правила за толчок Пау Торреса на своей половине поля. Судья фиксируют фол.
    • Угловой
      34'
      Альваро Гарсия выполнил угловой удар, мяч летел точно на голову Никола Мараш, но потом мимо ворот.
    • Фол, нарушение
      32'
      Унаи Лопес нарушает правила против Даниэль Парехо. Судья фиксирует фол за подножку в центре поля.
    • Желтая карточка
      31'
      Никола Мараш грубо толкнул Пако Алькасера и получил от арбитра горчичник. Совсем необязательный получился фол, как бы он потом боком не обернулся. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Санти Комесанья нарушил правила за толчок соперника им стал Хуан Фойт. Фол на половине поля гостей.
    • Описание гола
      28'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Хуан Фойт.
      Получилось выполнить отличную передачу со штрафного, далее Пау Торрес сделал скидку на Хуан Фойт и аргентинец уверенно забил мяч в сетку ворот.
    • Фол, нарушение
      27'
      Никола Мараш нарушил правила против Ману Тригерос на своей половине поля. Судья фиксирует фол за подножку соперника.
    • Опасный момент
      25'
      Серхио Гвардиола находился в убойной позиции для удара, ударить у него получилось, а вот попасть по воротам не удалось.
    • 23'
      Алехандро Катена выполнил вынос из своей штрафной, после опасной атаки своих оппонентов.
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-Л! 1:1 Серхио Гвардиола.
      Альваро Гарсия сделал прострельную передачу с левого фланга, а замкнуть её сумел Гвардиола, точным ударом в ближний угол. 
    • 20'
      Санти Комесанья наносит опасный удар по воротам, но мяч попадает в защитника, а потом мимо ворот.
    • 18'
      Альваро Гарсия делает навес в штрафную и Херонимо Рульи уверенно играет на выходе забирая мяч себе в руки.
    • 17'
      Альваро Гарсия выполнил прострел в штрафную, Альфонсо Педраса оказался первым на мяче и заблокировал прострел.
    • 16'
      Стоит отметить, что владение мяча примерно равное у команд в начале игры 45% на 55% в пользу "Вильярреал".
    • 15'
      Унаи Лопес наносит удар, но мяч блокируют защитники не позволяя ему долететь до ворот.
    • Фол, нарушение
      14'
      Даниэль Парехо уронил на газон Оскара, судья зафиксировал фол, за подножку в центре поля.
    • 13'
      Бебе выполняет опасный навес в штрафную, но никто из партнёров не откликнулся на передачу, а Хуан Фойт выносит мяч предотвращая опасность своим воротам.
    • Фол, нарушение
      12'
      Унаи Лопес толкнул Даниэль Парехо и арбитр увидел тут нарушение правил. Штрафной удар в центре поля.
    • 11'
      Альваро Гарсия выполняет навес в штрафную площадь, а в ней первый у мяча Херонимо Рульи играя на выходе, предотвращает угрозу своим воротам.
    • 9'
      Альфонсо Педраса выполняет навес в штрафную, но Никола Мараш выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.
    • 7'
      Сэмюэл Чуквуэзе выполняет прострел в штрафную площадь, но грамотно играет Иван Баллиу в непростой ситуации без нервов выносит мяч, разряжая обстановку у своих ворот.
    • Угловой
      6'
      Серхио Гвардиола выполнил угловой удар на дальнюю штангу, Никола Мараш нанёс удар головой, но мяч попадает в защитника и выбивается из штрафной.
    • 5'
      Педраса выбивает мяч на угловой после атаки хозяев, для Альфонса это была вынужденная мера.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-Л! 0:1 Альфонсо Педраса.
      Прекрасная подача с углового флажка от Даниэля Парехо, Альфонсо в красивом прыжке ударил головой по мячу и снаряд отправился в дальний угол, без шансов для вратаря.
    • Фол, нарушение
      3'
      Серхио Гвардиола нарушил правила против Даниэль Парехо уронив его на газон сыграв не в мяч.
    • 2'
      Великолепное состояние газона, прекрасная погода в Мадриде хорошие условия для отличного футбола.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Мадрид. Противостояние между “Райо Вальекано” и командой “Вильярреал”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:4 Вильярреал

    Исход игры
    Райо Вальекано
    8.4% (10)
    Ничья
    31.1% (37)
    Вильярреал
    60.5% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (46)
    Меньше
    56.6% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.75% (75)
    Нет
    29.25% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    24.4% (29)
    0:1 Вильярреал
    15.1% (18)
    1:0 Райо Вальекано
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Вильярреал
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Райо Вальекано
    1.7% (2)
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    Вильярреал
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