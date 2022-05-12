Серхио Гвардиола наносит удар по воротам, но мяч заблокирован защитниками и момент упущен.

Унаи Лопес был близок к забитому мячу, после удара головой, но голкипер оказался на месте и не позволил попасть в ворота.

Альваро Гарсия лежит на газоне, ему будет оказана медицинская помощь.

Игра продолжается, тем временем Фран Гарсия выполнил опасный заброс в штрафную, где Альфонсо Педраса отводит угрозу от своих ворот вынесом мяча.

Пако Алькасер оказался в положении вне игры после отличной передачи с центра поля.

Санти Комесанья выполняет угловой удар, подача получилась на ближнюю штангу, где Этьен Капу уверенно выносит мяч, предотвращая опасность своим воротам.

Альваро Гарсия выполняет навес в штрафную, но Этьен Капу вновь не оставляет шансов на угрозу своих ворот сопернику.

Мы продолжаем. Второй тайм!

Стоит отметить, что под занавес первого тайма была выдана жёлтая карточка Санти Комесанья за разговоры с арбитром.

Замена; Джованни Ло Чельсо уходит с поля и его заменит N. Jackson.

Иван Баллиу выполняет отличный навес в штрафную, но мяч уверенно выносит Рауль Альбиоль.

Унаи Лопес нарушает правила против Джованни Ло Чельсо в центре поля. Судья останавливает игру.

Г-О-О-О-О-Л! 1:4 Пау Торрес. Даниэль Парехо выполнил подачу со штрафного, а Торрес замкнул передачу ударом в дальний угол, без шансов для вратаря.

Первый тайм завершён. 1:4 "Вильярреал" громит "Райо Валекано" надеемся на сопротивление во втором тайме.

Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Хуан Фойт. Получилось выполнить отличную передачу со штрафного, далее Пау Торрес сделал скидку на Хуан Фойт и аргентинец уверенно забил мяч в сетку ворот.

Санти Комесанья нарушил правила за толчок соперника им стал Хуан Фойт. Фол на половине поля гостей.

Никола Мараш грубо толкнул Пако Алькасера и получил от арбитра горчичник. Совсем необязательный получился фол, как бы он потом боком не обернулся.

Унаи Лопес нарушает правила против Даниэль Парехо. Судья фиксирует фол за подножку в центре поля.

Альваро Гарсия выполнил угловой удар, мяч летел точно на голову Никола Мараш, но потом мимо ворот.

Серхио Гвардиола нарушил правила за толчок Пау Торреса на своей половине поля. Судья фиксируют фол.

Альфонсо Педраса разогнал атаку и сделал прострельную передачу в штрафную, но Никола Мараш выносит мяч разряжая обстановку у своих ворот.

Г-О-О-О-О-Л! 1:3. Пако Алькасер Увеличивают своё преимущество гости забивают ещё один мяч, в этот раз отличился Пако Алькасер, забив точно в дальний угол.

Бебе останавливает очень перспективную атаку своих оппонентов и заслуживает аплодисментов от своих болельщиков.

Ману Тригерос нарушает правила против Унаи Лопес. Судья фиксирует фол за подножку в центре поля.

27' Никола Мараш нарушил правила против Ману Тригерос на своей половине поля. Судья фиксирует фол за подножку соперника.

25' Серхио Гвардиола находился в убойной позиции для удара, ударить у него получилось, а вот попасть по воротам не удалось.

23' Алехандро Катена выполнил вынос из своей штрафной, после опасной атаки своих оппонентов.

22' Г-О-О-О-Л! 1:1 Серхио Гвардиола.

Альваро Гарсия сделал прострельную передачу с левого фланга, а замкнуть её сумел Гвардиола, точным ударом в ближний угол.

20' Санти Комесанья наносит опасный удар по воротам, но мяч попадает в защитника, а потом мимо ворот.

18' Альваро Гарсия делает навес в штрафную и Херонимо Рульи уверенно играет на выходе забирая мяч себе в руки.

17' Альваро Гарсия выполнил прострел в штрафную, Альфонсо Педраса оказался первым на мяче и заблокировал прострел.

16' Стоит отметить, что владение мяча примерно равное у команд в начале игры 45% на 55% в пользу "Вильярреал".

15' Унаи Лопес наносит удар, но мяч блокируют защитники не позволяя ему долететь до ворот.

14' Даниэль Парехо уронил на газон Оскара, судья зафиксировал фол, за подножку в центре поля.

13' Бебе выполняет опасный навес в штрафную, но никто из партнёров не откликнулся на передачу, а Хуан Фойт выносит мяч предотвращая опасность своим воротам.

12' Унаи Лопес толкнул Даниэль Парехо и арбитр увидел тут нарушение правил. Штрафной удар в центре поля.

11' Альваро Гарсия выполняет навес в штрафную площадь, а в ней первый у мяча Херонимо Рульи играя на выходе, предотвращает угрозу своим воротам.

9' Альфонсо Педраса выполняет навес в штрафную, но Никола Мараш выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.

7' Сэмюэл Чуквуэзе выполняет прострел в штрафную площадь, но грамотно играет Иван Баллиу в непростой ситуации без нервов выносит мяч, разряжая обстановку у своих ворот.

6' Серхио Гвардиола выполнил угловой удар на дальнюю штангу, Никола Мараш нанёс удар головой, но мяч попадает в защитника и выбивается из штрафной.

5' Педраса выбивает мяч на угловой после атаки хозяев, для Альфонса это была вынужденная мера.

4' Г-О-О-О-Л! 0:1 Альфонсо Педраса.

Прекрасная подача с углового флажка от Даниэля Парехо, Альфонсо в красивом прыжке ударил головой по мячу и снаряд отправился в дальний угол, без шансов для вратаря.

3' Серхио Гвардиола нарушил правила против Даниэль Парехо уронив его на газон сыграв не в мяч.

2' Великолепное состояние газона, прекрасная погода в Мадриде хорошие условия для отличного футбола.