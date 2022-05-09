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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Райо Вальекано
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 39
Райо Вальекано 7.7% (3)
X 41% (16)
Вильярреал 51.3% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Вильярреал
5.25
3.84
1.84
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Райо Вальекано
Вильярреал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
КК
0:2
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
2:0
П
4:2
П
4:0
П
2:5
П
0:2
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 6 0.17
Гвардиола Серхи 6 0.17
Фалькао Радамель 6 0.17
Трехо Оскар 3 (3) 0.09
Нтекья Ранди 3 0.09
Паласон Иси 2 0.06
Катена Алехандро 2 0.06
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 10 (3) 0.29
Морено Херард 9 (1) 0.26
Тригерос Мануэль 6 0.17
Пино Йереми 6 0.17
Диа Булайе 5 0.14
Торрес Пау II 4 0.11
Чуквезе Саму 3 0.09
Морено Альберто 3 0.09
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Фойт Хуан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 13 0
Балью Иван 10 1
Комесанья Санти 10 1
Катена Алехандро 8 0
Валентин Оскар 8 0
Паласон Иси 7 0
Гарсия Альваро III 5 0
Сисс Пате 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Лопес Унаи 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Мараш Никола 3 0
Гвардиола Серхи 3 0
Эрнандес Марио 3 0
Суарес Марио 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Орье Серж 4 0
Чуквезе Саму 4 0
Коклен Франсис 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Тригерос Мануэль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Диа Булайе 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Унаи Эмери 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 27
3
14%
1
6%
1-15
7
32%
2
12%
16-30
2
9%
5
29%
29%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
38
7 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
3
23%
6
16%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
3
23%
8
21%
31-45
1
8%
5
13%
46-60
2
15%
3
8%
61-75
3
23%
11
29%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
8%
3
18%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Забито

35
55
19 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 15
15 Не забивали 11
6
17%
7
13%
1-15
8
23%
7
13%
16-30
5
14%
13
24%
31-45
3
9%
7
13%
46-60
5
14%
5
9%
61-75
8
23%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

39
34
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
4
10%
5
15%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
9
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 25 6 4 73 - 30 81
2. Барселона Заявка 35 20 9 6 65 - 35 69
3. Севилья Заявка 35 17 14 4 51 - 29 65
4. Атлетико М Заявка 35 19 7 9 60 - 41 64
5. Бетис Заявка 35 17 7 11 57 - 40 58
6. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 34 - 34 56
7. Вильярреал Заявка 35 14 11 10 55 - 34 53
8. Атлетик Б Заявка 35 13 13 9 41 - 34 52
9. Осасуна Заявка 35 12 10 13 36 - 46 46
10. Валенсия Заявка 35 10 14 11 45 - 49 44
11. Сельта Заявка 35 11 10 14 41 - 38 43
12. Райо Вальекано Заявка 35 11 9 15 35 - 39 42
13. Эспаньол Заявка 35 10 10 15 38 - 50 40
14. Эльче Заявка 35 10 9 16 37 - 48 39
15. Хетафе Заявка 35 8 13 14 31 - 37 37
16. Кадис Заявка 35 7 14 14 33 - 47 35
17. Гранада Заявка 35 7 13 15 43 - 59 34
18. Мальорка Заявка 35 8 8 19 32 - 62 32
19. Леванте Заявка 35 6 11 18 44 - 67 29
20. Алавес Заявка 35 7 7 21 28 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 12 4 1 38 - 13 40
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 17 11 5 1 35 - 17 38
4. Вильярреал Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
5. Барселона Заявка 17 11 2 4 34 - 16 35
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано Заявка 17 8 5 4 23 - 13 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Эльче Заявка 17 6 6 5 21 - 18 24
13. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
14. Валенсия Заявка 17 5 8 4 24 - 21 23
15. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
16. Алавес Заявка 17 6 4 7 15 - 19 22
17. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18. Леванте Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
19. Гранада Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
6. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
7. Атлетико М Заявка 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 17 5 6 6 16 - 15 21
10. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
11. Кадис Заявка 17 4 6 7 15 - 24 18
12. Вильярреал Заявка 17 4 5 8 16 - 18 17
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
17. Леванте Заявка 17 2 4 11 19 - 38 10
18. Мальорка Заявка 17 2 2 13 14 - 38 8
19. Эспаньол Заявка 17 1 5 11 14 - 32 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2022, осталось 2 дня 16 часов 37 минут.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Райо Вальекано 7.7% (3)
    X 41% (16)
    Вильярреал 51.3% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Вильярреал
    5.25
    3.84
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Вильярреал

    Исход игры
    Райо Вальекано
    7.7% (3)
    Ничья
    41% (16)
    Вильярреал
    51.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    0:2 Вильярреал
    5.1% (2)
    0:1 Вильярреал
    5.1% (2)
    2:0 Райо Вальекано
    5.1% (2)
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    Райо Вальекано
    Вильярреал
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