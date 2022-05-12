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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 2'
Леванте
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 130
Реал Мадрид 93.1% (121)
X 4.6% (6)
Леванте 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Леванте
1.51
5.74
6.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Вальехо
Хесус
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
25
Камавинга
Эдуардо
10
Модрич
Лука
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
34
Карденас
Дани
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
15
Постиго
Серхио
7
Касерес
Мартин
2
Сон
5
Радоя
Неманья
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
Реал Мадрид
4-3-3
Леванте
5-3-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Леванте

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
1:1
П
1:3
П
3:0
П
2:0
П
0:5
П
3:0
П
2:3
П
5:1
П
1:2
П
4:2
П
1:0
П
2:0
КК
2:0
КК
8:0
П
0:0
ПД
5:2
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 26 (7) 0.74
Винисиус Жуниор 14 0.4
Асенсио Марко 10 0.29
Родриго 3 0.09
Начо Фернандес 3 0.09
Васкес Лукас 3 0.09
Модрич Лука 2 (1) 0.06
Алаба Давид 2 0.06
Камавинга Эдуардо 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Марсело Виера 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 12 (3) 0.34
Рохер Марти 5 (1) 0.14
Мелеро Гонсало 5 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 4 0.11
Гомес Даниэль 4 0.11
Сольдадо Роберто 3 0.09
Барди Энис 3 (2) 0.09
Кампанья Хосе 2 0.06
Малса Микаэль 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Дуарте Оскар 1 0.03
Сон 1 0.03
Мирамон Хорхе 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Пубиль Марк 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 11 0
Камавинга Эдуардо 8 0
Начо Фернандес 6 0
Винисиус Жуниор 6 0
Милитао Эдер 5 0
Кроос Тони 4 0
Менди Ферлан 4 0
Модрич Лука 3 0
Васкес Лукас 3 0
Родриго 3 0
Карло Анчелотти 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Йович Лука 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 9 0
Рохер Марти 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Кампанья Хосе 5 1
Клерк Карлос 6 0
Малса Микаэль 6 0
Моралес Луис 6 0
Сон 4 1
Робер Пьер 4 1
Мирамон Хорхе 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Дуарте Оскар 4 0
Де Фрутос Хорхе 4 0
Везу Рубен 3 0
Радоя Неманья 3 0
Барди Энис 3 0
Карденас Дани 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Постиго Серхио 2 0
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
19
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
5%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
9
24%
2
11%
31-45
6
16%
5
26%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
12
32%
6
32%
76-90

Пропущено

13
38
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
3
23%
7
18%
1-15
2
15%
3
8%
16-30
3
23%
5
13%
31-45
2
15%
5
13%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
3
23%
11
29%
76-90

Забито

35
25
10 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
7
20%
6
24%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
12
34%
10
40%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
18%
5
17%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
2
12%
7
24%
61-75
3
18%
7
24%
76-90

Забито

73
44
25 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 30
21 Забивали первыми 12
7 Не забивали 11
6
8%
3
7%
1-15
8
11%
5
11%
16-30
11
15%
6
14%
31-45
13
18%
11
25%
46-60
11
15%
3
7%
61-75
24
33%
16
36%
76-90

Пропущено

30
67
16 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
6
20%
12
18%
1-15
5
17%
5
7%
16-30
5
17%
9
13%
31-45
6
20%
9
13%
46-60
2
7%
14
21%
61-75
6
20%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0
Леванте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Леванте 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Гранада - Леванте 1:4
Леванте - Барселона 2:3 Леванте - Вильярреал 2:0 Осасуна - Леванте 3:1 Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1 Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 36 25 7 4 73 - 30 82
2. Барселона Заявка 36 21 9 6 68 - 36 72
3. Атлетико М Заявка 36 20 7 9 62 - 41 67
4. Севилья Заявка 36 17 15 4 51 - 29 66
5. Бетис Заявка 36 18 7 11 60 - 40 61
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 11 9 37 - 34 59
7. Вильярреал 4:1 Заявка 36 15 11 10 59 - 35 56
8. Атлетик Б Заявка 36 13 13 10 41 - 35 52
9. Осасуна Заявка 36 12 11 13 37 - 47 47
10. Валенсия Заявка 36 10 14 12 45 - 52 44
11. Сельта Заявка 36 11 10 15 42 - 41 43
12. Райо Вальекано 1:4 Заявка 36 11 9 16 36 - 43 42
13. Эспаньол Заявка 36 10 10 16 39 - 52 40
14. Эльче Заявка 36 10 9 17 37 - 50 39
15. Хетафе Заявка 36 8 14 14 32 - 38 38
16. Гранада Заявка 36 8 13 15 44 - 59 37
17. Кадис Заявка 36 7 14 15 33 - 50 35
18. Мальорка Заявка 36 8 9 19 32 - 62 33
19. Алавес Заявка 36 8 7 21 30 - 61 31
20. Леванте 0:0 Заявка 36 6 12 18 44 - 67 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 12 5 1 38 - 13 41
2. Атлетико М Заявка 18 12 4 2 32 - 15 40
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал 4:1 Заявка 18 10 6 2 39 - 16 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Эспаньол Заявка 18 9 5 4 24 - 18 32
8. Атлетик Б Заявка 18 9 4 5 27 - 18 31
9. Бетис Заявка 18 9 2 7 32 - 22 29
10. Райо Вальекано 1:4 Заявка 18 8 5 5 24 - 17 29
11. Хетафе Заявка 18 7 6 5 21 - 15 27
12. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
13. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
14. Мальорка Заявка 18 6 6 6 18 - 24 24
15. Валенсия Заявка 18 5 8 5 24 - 24 23
16. Сельта Заявка 18 6 4 8 25 - 23 22
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
19. Леванте 0:0 Заявка 18 4 7 7 25 - 29 19
20. Кадис Заявка 18 3 8 7 18 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 18 13 2 3 35 - 17 41
2. Барселона Заявка 18 9 7 2 31 - 19 34
3. Бетис Заявка 18 9 5 4 28 - 18 32
4. Севилья Заявка 18 6 9 3 16 - 12 27
5. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
6. Осасуна Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
7. Реал Сосьедад Заявка 18 6 6 6 22 - 27 24
8. Валенсия Заявка 18 5 6 7 21 - 28 21
9. Сельта Заявка 18 5 6 7 17 - 18 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал 4:1 Заявка 18 5 5 8 20 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 18 3 7 8 22 - 30 16
14. Эльче Заявка 18 4 3 11 16 - 30 15
15. Райо Вальекано 1:4 Заявка 18 3 4 11 12 - 26 13
16. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
17. Леванте 0:0 Заявка 18 2 5 11 19 - 38 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 18 1 3 14 13 - 41 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Моралес слева прорвался в чужую штрафную площадь, где не смог прокинуть мяч мимо Вальехо.
  • 2'
    "Реал" играет в белой форме, "Леванте" - в сине-гранатовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сантьяго Бернабеу"!
  • Первый тайм
  • 2'
    Реал Мадрид пытается что-то создать.
  • 1'
    Вальехо Хесус из команды Реал Мадрид хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 1'
    Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Сон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Леванте

Исход игры
Реал Мадрид
93.6% (132)
Ничья
4.3% (6)
Леванте
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
41.82% (46)
Нет
58.18% (64)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
32.6% (46)
2:1 Реал Мадрид
15.6% (22)
3:1 Реал Мадрид
12.8% (18)
3:0 Реал Мадрид
7.8% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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Реал Мадрид
Леванте
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