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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать шестого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Леванте». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.